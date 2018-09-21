Clip đôi bạn nhậu 'nghịch dại' và cái kết không thể đắng hơn khiến dân mạng vừa cười ngất vừa lắc đầu ngán ngẩm

Xã hội 21/09/2018 16:20

Trong lúc cao hứng, không chỉ tự tay đập điện thoại của mình, nam thanh niên còn ném luôn cả "dế yêu" của ông chú lớn tuổi nhậu cùng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông "trở mặt" với nhau sau cuộc nhậu được cộng đồng mạng chia sẻ vô cùng nhiệt tình. Hầu hết mọi người đều cười không ngớt trước hành động quá khích của hai bạn nhậu một già một trẻ, số còn lại thì lắc đầu ngán ngẩm khi cho rằng uống rượu bia không kiểm soát có thể dẫn đến những hành động đáng tiếc, nhiều mối quan hệ thậm chí rạn nứt hoặc tan vỡ mãi mãi.

Clip hai bạn nhậu "đọ" độ cứng của điện thoại gây 'bão' mạng

Theo hình ảnh trong clip, cuộc nói chuyện vui bỗng chốc hóa "bi kịch" khi cả hai người đàn ông buông lời công kích lẫn nhau. Giọng điệu cả hai đã ngà ngà say nên người xem dự đoán có lẽ trước đó họ đã uống khá nhiều.

Tiếp đó cả hai mang điện thoại ra để thách thức. Hai bên cùng đập điện thoại của mình để xem điện thoại của ai...cứng hơn. 

Sau một hồi đập điện thoại trên bàn không hiệu quả, nam thanh niên mặc áo xanh quyết định phang luôn "dế yêu" của mình xuống đất. Tuy nhiên, người đàn ông lớn tuổi mặc áo trắng lại khá e dè, chỉ dám ném điện thoại lên chiếc mũ lưỡi trai. Thấy thế, thanh niên áo xanh lấy luôn chiếc điện thoại của ông chú đập mạnh xuống đất. 

Clip đôi bạn nhậu 'nghịch dại' và cái kết không thể đắng hơn khiến dân mạng vừa cười ngất vừa lắc đầu ngán ngẩm - Ảnh 1
Thanh niên đập mạnh điện thoại của ông chú lớn tuổi xuống đất - Ảnh cắt từ clip

"Đứng hình" trước hành vi của bạn nhậu, ông chú lớn tuổi hất luôn ly bia vào mặt anh ta cùng thái độ rất giận dữ. Dù liên tục xin lỗi nhưng người này vẫn bị mắng chửi không thương tiếc.

Trong khi đó, những người xung quanh chứng kiến vụ việc cười khúc khích.

Clip đôi bạn nhậu 'nghịch dại' và cái kết không thể đắng hơn khiến dân mạng vừa cười ngất vừa lắc đầu ngán ngẩm - Ảnh 2
Ông chú bèn hắt ly bia vào thanh niên vì tức giận - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về vô số ý kiến của cộng đồng mạng.

"Xem clip mà cười muốn xỉu. Không biết hai người này khi hết cơn say xem lại có thấy xấu hổ không nhỉ", M.T. bình luận.

"Đây là bài học cho những ai không kiểm soát được tửu lượng của bản thân. Đúng là rượu vào lời ra, nhẹ thì cãi cọ, nặng thì xô xát, đánh nhau", T.H. bày tỏ.

"Vậy là vừa mất tình cảm bằng hữu, còn tốn tiền sửa điện thoại. Uống ít thì còn vui chứ uống nhiều quá thành ra hại người, hại thân", Y.U. cho biết.

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Từ khóa:   hành động phản cảm clip hài hước clip vui nhộn

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