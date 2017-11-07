Trong khi Huế đang chìm trong nước lũ, cảnh tượng người thân lội nước đi trong gió mưa để đưa quan tài người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa.
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Mới đây, trên một trang fanpage nổi tiếng của giới trẻ xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một đám tang trong nước lũ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Theo thông tin ban đầu, đám tang diễn ra vào ngày 5/11 vừa qua.
Do nước ngập sâu nên những người khiêng linh cữu rất vất vả. Cả đoàn đi chậm chạp, lò dò từng bước dưới áp lực của nước.
Đến trưa hôm qua, nhiều tuyến đường tại TP. Huế vẫn ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập hơn 1 m. Nơi ngập nặng nhất là các tuyến đường thuộc trung tâm thành phố như Tố Hữu, Bà Triệu, Trường Chinh…
Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, một người dân phường An Cựu cho biết đợt lũ lần này chưa phải lớn nhất trong lịch sử nhưng vì nước sông dâng lên quá nhanh nên nhiều gia đình bị thiệt hại về tài sản dù đã chủ động phòng chống. Để có thể di chuyển trong mùa mưa lũ, người dân phải sử dụng thuyền.