Clip: Đám tang vội vàng trong mưa lũ khiến nhiều người xót xa

Xã hội 07/11/2017 11:11

Trong khi Huế đang chìm trong nước lũ, cảnh tượng người thân lội nước đi trong gió mưa để đưa quan tài người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa.

Mới đây, trên một trang fanpage nổi tiếng của giới trẻ xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một đám tang trong nước lũ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Theo thông tin ban đầu, đám tang diễn ra vào ngày 5/11 vừa qua.

 

Do nước ngập sâu nên những người khiêng linh cữu rất vất vả. Cả đoàn đi chậm chạp, lò dò từng bước dưới áp lực của nước.

Clip: Đám tang vội vàng trong mưa lũ khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1
Dù có nơi ngập sâu gần 1 m nhưng gia đình vẫn phải tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ - Ảnh cắt từ clip

Clip: Đám tang vội vàng trong mưa lũ khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2
Đoàn người di chuyển chậm chạm vì nước sâu, gió thổi mạnh - Ảnh cắt từ clip

Clip: Đám tang vội vàng trong mưa lũ khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3
Hình ảnh đám tang và tiếng kèn thê lương trong mưa lũ khiến nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh cắt từ clip

Đến trưa hôm qua, nhiều tuyến đường tại TP. Huế vẫn ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập hơn 1 m. Nơi ngập nặng nhất là các tuyến đường thuộc trung tâm thành phố như Tố Hữu, Bà Triệu, Trường Chinh…

Clip: Đám tang vội vàng trong mưa lũ khiến nhiều người xót xa - Ảnh 4
Phố cổ Bao Vinh ngập sâu từ 0.8 đến 1.2 m, khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn - Ảnh: VnExpress

Clip: Đám tang vội vàng trong mưa lũ khiến nhiều người xót xa - Ảnh 5
Nhà của người dân bị nước lũ tràn vào - Ảnh: VnExpress

Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, một người dân phường An Cựu cho biết đợt lũ lần này chưa phải lớn nhất trong lịch sử nhưng vì nước sông dâng lên quá nhanh nên nhiều gia đình bị thiệt hại về tài sản dù đã chủ động phòng chống. Để có thể di chuyển trong mùa mưa lũ, người dân phải sử dụng thuyền.

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"Suốt 2 giờ nằm trên bè cá chênh vênh giữa dòng nước xoáy, tôi không nghĩ mình có thể sống sót. May mắn, chiếc bè trôi được khoảng 10km thì dạt gần bờ, tôi liền nhảy xuống và bơi vào”.

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Từ khóa:   đám tang bão lũ

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