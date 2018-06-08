Clip: Cặp đôi vô tư mò mẫm nhau trên xe giường nằm khiến dân mạng ngứa mắt

Xã hội 08/06/2018 14:47

Mặc dù đang ở trên xe khách nhưng cặp đôi này vẫn vô tư làm những hành động riêng tư khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh cặp đôi âu yếm, sờ soạng nhau trên xe giường nằm được cư dân mạng liên tục chia sẻ.

Theo hình ảnh trong clip, cô gái nằm trên giường còn chàng trai nằm dưới sàn xe. Dù trên xe có rất nhiều người nhưng chàng trai vẫn ngang nhiên sờ mó, chọc ghẹo bạn gái.

Ban đầu, cô gái hơi ngại ngùng liên tục đẩy tay, ngăn cản người yêu. Nhưng chỉ một lúc sau, cô gái lại mạnh dạn cởi khuy áo bạn trai.

Sau khi được chia sẻ trên mạng, đoạn clip đã gây ra một cuộc tranh cãi giữa cộng đồng mạng.

Clip: Cặp đôi vô tư mò mẫm nhau trên xe giường nằm khiến dân mạng ngứa mắt - Ảnh 1
Cặp đôi vô tư sờ mó nhau trên xe khách - Ảnh cắt từ clip

Một số người cho rằng hành động của hai người này là bình thường. Vì ai yêu nhau cũng sẽ làm như vậy nên chẳng có gì đáng để “ném đá”.

“Yêu nhau thì thân mật cũng bình thường thôi, có gì đáng để ném đá? Họ cũng chỉ sờ tay, bụng nhau thôi mà”, G.T nói.

“Chắc những người chửi họ chưa từng yêu nên mới nói vậy. Chứ ai yêu mà không muốn âu yếm người yêu của mình”, V.P bênh vực cho cặp đôi.

“Nhìn ngán ngẩm thiệt chứ, trên xe có biết bao nhiêu người mà lại làm như vậy. Lỡ như những đứa trẻ nhìn thấy rồi học theo rồi lại hỏi sao xã hội suy đồi”, A.M bức xúc.

“Có thiếu gì nơi kín đáo sao không đưa nhau vào lại mò mẫm nhau trên xe. Tôi mà là chủ xe chắc đuổi hai người xuống giữa đường luôn quá”, D.D bình luận.

Sốc: Cặp đôi vô tư làm hành động nhạy cảm trong rạp chiếu phim gây bức xúc

Sốc: Cặp đôi vô tư làm hành động nhạy cảm trong rạp chiếu phim gây bức xúc

Nam thanh niên vừa hôn hít, vừa dùng tay sờ soạng bạn gái, trong khi nữ chính một tay ôm hôn, chân gác lên đùi đối phương, ung dung như chỗ không người ngay trong rạp chiếu phim.

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