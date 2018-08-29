Clip: Bé trai bị cô giáo kêu cả lớp lao vào đánh hội đồng khiến phụ huynh bức xúc

Xã hội 29/08/2018 10:46

Chỉ vì cắn bạn trong lớp, cô giáo cho tất cả các học sinh đánh hội đồng bé. Sự việc khiến các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc.

Đoạn clip được một người dùng Facebook có tên H.T đăng tải. Chị chia sẻ, đứa bé trong clip là con của mình. Sự việc xảy ra cách đây hơn 2 tuần, kể từ đó bé càng ngày càng gầy guộc, chán ăn.

Kèm theo hai đoạn clip, chị viết:

“Nếu là con các mẹ, các mẹ sẽ làm gì?

Mất bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là con mình được ăn học tử tế. Nhưng các mẹ nhìn kỹ cháu bị đánh chính là con tôi và các cô giáo ra lệnh cho các bạn đánh hội đồng như này. Khi chuẩn bị đẩy con tôi vào thì các bạn đã đứng sẵn sàng lên như 1 thao tác đã được lập trình sẵn quen thuộc hàng ngày. Tôi không hiểu tại sao nhà trường có camera, phòng ban giám hiệu, hiệu trưởng lúc nào chả theo dõi mà lại cứ để diễn ra hàng ngày như này, mà chắc chắn là diễn ra nhiều lần.

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Chia sẻ của người mẹ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Gần 3 giờ đêm mà không thể nào ngủ được nhìn con mà xót. Gần 2 tuần nay nó gầy gộc và không chịu ăn. Mà đến lớp hỏi cô thì các cô bảo cháu ăn ngoan lắm chị ạ, tôi chỉ sợ con tôi bị đánh nhiều nó om trong người không ăn được. Xót lắm ai làm mẹ thì tự tưởng tượng đứa trẻ trong clip là con mình đi”.

Ngay sau khi đăng tải, tâm sự của người mẹ tội nghiệp đã nhận được hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều bức xúc trước hành vi của các cô giáo trong đoạn clip. Họ cho rằng, ở trường mầm non chuyện các bé cắn nhau xảy ra không ít. Đây là cách tự vệ hoặc phản ứng tự nhiên khi các em giận dữ hoặc sợ hãi. Các bậc phụ huynh cũng thường dặn dò các cô giáo trông chừng, dạy dỗ con mình nhưng không có nghĩa là giáo viên có quyền cho các em học sinh khác đánh bé.

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Bé trai áo trắng bị bắt đứng giữa lớp để các bạn khác đánh - Ảnh cắt từ clip

“Trẻ con đánh cắn hay va chạm là chuyện bình thường ở trên lớp, vì nó là trẻ con, nó làm vậy thì phải nhắc nhở hoặc phạt theo cách của trẻ con. Chứ không phải theo cách của người không đáng được gọi là giáo viên trong clip”, một bà mẹ lên tiếng.

“Thương con quá chẳng hiểu sao lại để xảy ra thế này. Có hẳn camera mà vẫn thế này thì không hiểu sao”, D.E bình luận.

 “Trời ơi, thật không thể tin nổi. Nếu là con em, em xác định bà cô đó không còn đi đứng bình thường nổi, kêu cả dòng họ đánh hội đồng, cho bả biết con mình phải chịu như thế nào”, B.V bức xúc.

Hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin gì về đoạn clip trên. Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục chia sẻ với hy vọng có thể sớm đòi lại công bằng cho đứa trẻ.

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Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn, sau khi sự việc xảy ra, chủ cơ sở trông giữ trẻ cùng nữ giáo viên đã đến gia đình cháu bé xin lỗi.

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Từ khóa:   bạo hành trẻ em bạo lực học đường

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