Chuyện khó tin: Con gái kiện ba mẹ ra tòa vì bị giữ tiền lì xì suốt nhiều năm

Xã hội 21/02/2018 17:25

Sau nhiều năm bị bố mẹ giữ tiền lì xì, nữ sinh viên đại học quyết định khởi kiện họ ra tòa để đòi lại số tiền hơn 200 triệu đồng.

Thời gian gần đây, việc để con cái hay ba mẹ giữ tiền lì xì đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Không chỉ có thế, các "khổ chủ" còn sẵn sàng kiện các đấng sinh thành ra tòa, theo South China Morning Post

Chẳng hạn mới đây, một nữ sinh viên tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã kiện ba mẹ mình vì giữ tiền lì xì của cô trong nhiều năm qua. Số tiền được ước tính khoảng 58.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 200 triệu đồng). Nguyên nhân là vì sau khi li dị, bố mẹ cô không chịu chu cấp tiền học phí cho con gái. Sau khi xem xét, tòa án đưa ra phán quyết, cô gái sẽ nhận được 1.500 Nhân dân tệ (hơn 5 triệu đồng) mỗi tháng vì bố mẹ cô không đủ khả năng trả hết một lần.

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Cư dân mạng tranh cãi dữ dội về việc ai nên giữ tiền lì xì của trẻ - Ảnh minh họa

Một trường hợp khác tương tự xảy ra ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Một người đàn ông đã nộp đơn kiện vợ mình vì tội giấu tiền lì xì của 3 đứa con trong nhiều năm liền. Tổng số tiền mà bà đã cất giữ của các con lên tới 560.000 Nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng).

Lì xì là một phong tục truyền thống ở Trung Quốc và một số nước châu Á khác, bao gồm Việt Nam. Vào những ngày đầu năm, trẻ em sẽ được người lớn tặng những bao lì xì, bên trong có chứa một số tiền may mắn với mong muốn đứa trẻ khỏe mạnh, gặp nhiều điều tốt lành và ngoan ngoãn trong năm mới. Hầu hết số tiền này đều được ba mẹ giữ hộ vì các bé còn quá nhỏ để quản lý một số tiền lớn.

Trước những tranh cãi liên quan đến việc giữ tiền lì xì của trẻ em, tòa án thành phố Tế Nam đã đưa ra lời giải thích như sau:

“Việc đưa lì xì là một hành động cho đi và người nhận là những đứa trẻ. Vì vậy, chỉ những đứa trẻ mới có quyền đưa ra những quyết định liên quan đến số tiền này. Mặc dù trách nhiệm pháp lý của người giám hộ là quản lý và bảo vệ tài sản dưới sự giám hộ của họ nhưng không có quyền lạm dụng nó. Ba mẹ phải nói rõ với con cái rằng họ chỉ giữ chứ không lấy nó đi, số tiền này vẫn thuộc quyền sở hữu của những đứa trẻ”.

Tuy nhiên, lời giải thích này của tòa án đã vấp phải sự phản đối của nhiều cư dân mạng.

“Thành thật mà nói, những người khác lì xì cho chúng tôi vì ba mẹ tôi cũng làm như vậy với con của họ, mọi việc đều công bằng”, một cư dân mạng bình luận.

“Thử nói với ba mẹ của bạn rằng việc lấy tiền lì xì của con là bất hợp pháp, xem thử bạn có bị mắng không”, bình luận nhận được sự đồng tình của nhiều cư dân mạng.

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