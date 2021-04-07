Chuyên gia giải mã hiện tượng Kumanthong: Nhiều người rơi vào trầm cảm, ảo giác, thậm chí những trò lừa ma mị có thể khiến bạn trẻ phải trả giá bằng tính mạng

Xã hội 07/04/2021 10:01

Theo các chuyên gia, búp bê Kumanthong thực chất chỉ là trò lừa bịp của kẻ xấu với những người nhẹ dạ, cả tin.

Thông tin từ Người Lao Động, thạc sĩ Dương Hoàng Hải Bình - chuyên gia nghiên cứu văn hóa, tôn giáo và văn hóa tâm linh cho biết, búp bê Kumanthong chẳng đem lại lợi ích gì cho người sở hữu. Số tiền họ bỏ ra nhiều nhưng kết quả thì không như ý.

Đời sống tâm linh của con người, trong đó văn hóa tâm linh, vốn là một yếu tố tích cực, một nét văn hóa đặc sắc có ý nghĩa nhân văn. Tuy nhiên, bên cạnh tính tích cực đã có những biểu hiện tiêu cực, mê tín, thần bí hóa khái niệm tâm linh, gán cho nó những đặc tính cao siêu, phi thường, coi đó là sự cứu rỗi.

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Nhiều người lợi dụng búp bê Kumanthong để trục lợi - Ảnh: Người Lao Động

Theo các tu sĩ Phật giáo Thái Lan, ban đầu búp bê Kumanthong được tạo ra với mục đích giúp đỡ những linh hồn hài nhi bị chết oan hoặc không có nơi nương tựa được siêu thoát. Con búp bê sẽ là nơi trú ngụ linh hồn của đứa trẻ bị chết, được đặt ở trong nhà và được chăm sóc như một đứa trẻ, được nghe kinh Phật để tạo nghiệp lành, xóa bỏ nghiệp dữ trong quá khứ, giúp chúng được tái sinh vào nơi tốt hơn.

Tuy nhiên, về sau các pháp sư, đạo sĩ đã sử dụng thai nhi sấy khô tạo ra búp bê Kumanthong nhằm làm tăng giá trị cũng như tính thần bí của loại búp bê này. Hiện pháp luật Thái Lan nghiêm cấm việc chế tạo và sử dụng búp bê Kumanthong nhưng những đồn thổi về quyền năng siêu phàm khiến cho nó luôn đắt giá.

Nhiều người đã lợi dụng búp bê Kumanthong như một công cụ quảng cáo nhằm lừa đảo khách hàng với mục đích trục lợi. Kết quả có đúng như vậy không thì không ai biết nhưng người thiệt hại cuối cùng vẫn là người mua.

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Kumanthong có từ niềm tin mê tín trong dân gian Thái Lan chứ không phải Phật giáo - Ảnh: Internet 

Còn theo Thạc sĩ Nguyễn Thanh Huân, Trung tâm Truyền thông - Tư vấn - Đào tạo ý tưởng Việt, loại búp bê Kumanthong được bán trên thị trường hiện nay là Lukthep, tức búp bê thần. Đây là một hình thức mê tín dị đoan mà chính nhiều người Thái cũng không tin vào Kumanthong.

Trên mạng xã hội có đến hàng trăm hội nhóm chia sẻ cách chăm sóc Kumanthong. Không ít kẻ xấu lợi dụng niềm tin tâm linh của nhiều người để trục lợi, kinh doanh Kumanthong cùng nhiều loại bùa chú, gieo rắc những tư tưởng tiêu cực. 

Sống ảo với các loại bùa chú, nhiều người rơi vào trầm cảm, ảo giác, thậm chí những trò lừa ma mị có thể khiến bạn trẻ phải trả giá bằng tính mạng

Ở góc nhìn Phật giáo, Thượng tọa Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ) cho rằng cần xóa bỏ nhận thức sai lệch là Kumanthong xuất phát từ Phật giáo ở Thái Lan bởi Kumanthong có từ niềm tin mê tín trong dân gian Thái Lan chứ không phải Phật giáo.

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Từ khóa:   búp bê lừa đảo Thái Lan

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