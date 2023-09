Chương trình sữa học đường gần 4.000 tỷ ở Hà Nội: Một tầm nhìn vươn cao trí tuệ Việt

Dân chủ trao đổi, bài bản triển khai

Những ngày đầu tháng 12 này ở đa số các trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội, công việc của nhiều cô giáo như bận rộn và sôi động hơn khi họ được tập huấn thêm những kỹ năng chăm sóc học sinh tiểu học và mầm non chuyện uống sữa! Có người nói mỗi chuyện cho trẻ uống sữa không thôi sao cứ phải phức tạp? Nhưng trong mắt các thầy cô giáo và đặc biệt là những người có trách nhiệm thực hiện một chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước về con người tuyệt đối không thể coi đây là chuyện cỏn con. Khỏi nói đến chuyện phải minh bạch, công khai đấu thầu theo chuẩn mực quốc tế về lựa chọn nhà cung cấp, sức ép ba bề bốn bên nhưng vẫn phải lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm tốt và an toàn nhất, li ti việc triển khai cũng đòi hỏi phải bài bản, tâm sáng. Vì thế các cô giáo phải học, phải được tập huấn bởi chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia an toàn vệ sinh, quản lý điều hành… Cụ thể nhất là tất cả các cô giáo, nhà trường đều phải cân đối lại giờ uống sữa trong thời gian biểu các bữa ăn của học sinh bán trú tại trường một cách hoa học; dạy học sinh cách thức lắc đều hộp sữa trước khi uống; coi xét thương hiệu nhãn mác sữa trước khi phát cho trẻ, thu gom vỏ sữa phục vụ tái chế; bố trí nơi lưu trữ sữa tại trường theo chuẩn mực…Mọi chuyện đều không thể lơ là.