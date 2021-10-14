Ông Phan Văn Mãi cho biết, không thể nói khoảng thời gian nhất định nào thành phố bình thường mới. Điều này phù thuộc vào công tác kiểm soát dịch bệnh của TP.HCM.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Trao đổi bên lề Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sáng 14/10, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết hiện nay Chính phủ đã có nghị quyết 128 ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. TP.HCM đang căn cứ vào đó để đánh giá cấp độ dịch.

Theo ông Mãi, TP sẽ thành lập tổ công tác gồm các cơ quan chức năng và các chuyên gia để đánh giá tình hình tại TP. Ngoài ra, TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, triển khai công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thời gian tới; trong đó cụ thể nghị quyết 128 của Chính phủ.

"Đầu tiên TP phải đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của Chính phủ, xác định các hoạt động theo các cấp độ. Tuy nhiên TP phải xét trong bối cảnh cục bộ và toàn diện của TP.HCM để tổ chức hoạt động trên cơ sở hướng dẫn", ông Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi tại buổi Hội nghị - Ảnh: VTC News

Theo VTC News, Chủ tịch TP.HCM cho biết thêm, từ hướng dẫn của Chính phủ, TP.HCM sẽ cập nhật, nếu cần thiết có thể điều chỉnh một số điểm trong bộ tiêu chí hoạt động cho từng ngành sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng theo Chủ tịch TP.HCM, với dịch bệnh không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng tới thời điểm này công tác phòng, chống dịch của thành phố đã đạt được những thành quả nhất định.

"Không thể nói khoảng thời gian nhất định nào thành phố bình thường mới. Điều này phù thuộc vào công tác kiểm soát dịch bệnh của thành phố. Ngay cả khi hiện nay diễn tiến dịch đang theo chiều hướng thuận lợi thì tháng 11, thành phố vẫn chưa thể trở lại bình thường mới hoàn toàn", ông Phan Văn Mãi nói.

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