Chú khỉ được cưng chiều nhất Việt Nam: Đeo vàng từ đầu đến chân, chỉ ăn trái cây nhập, thoa kem dưỡng da cao cấp

Xã hội 10/12/2018 10:57

Mặc dù còn nhỏ nhưng chú khỉ này được đeo đầy vàng. Chưa kể từ lúc mới về nhà, chú đã được cho ăn sữa chua và các loại trái cây đắt tiền.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chú khỉ được cho đeo đầy vàng trên người khiến cộng đồng mạng tò mò.

Theo hình ảnh trong clip, chú khỉ nhỏ được đeo vàng khắp người. Ngoài phần tai được đeo 4 chiếc bông tai bằng vàng, ngay cả cổ, tay cũng được đeo trang sức quý này.

Chú khỉ được cưng chiều nhất Việt Nam: Đeo vàng từ đầu đến chân, chỉ ăn trái cây nhập, thoa kem dưỡng da cao cấp - Ảnh 1
Chú khỉ được chủ cưng chiều, cho đeo rất nhiều vàng - Ảnh cắt từ clip

Được biết, chú khỉ này có tên là bé Nhí. Từ nhỏ chú đã được cho ăn sữa chua, sinh tố bơ. Bên cạnh đó, Nhí cũng rất kén ăn, chỉ ăn được nho Mỹ, xoài Thái. Để dưỡng da cho Nhí, bà chủ còn thoa kem dưỡng da cho Nhí vào buổi tối. Nhờ vậy, da chú khỉ cũng trở nên trắng hồng.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ, đoạn clip thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều không khỏi trầm trồ trước sự chịu chi của nữ chủ nhân. Thậm chí một số người còn tỏ ra ganh tỵ với cuộc sống sung túc của Nhí.

Tuy nhiên, một số người cho rằng nếu thật sự yêu thương động vật thì người chủ nên thả nó về với tự nhiên.

Chú khỉ được cưng chiều nhất Việt Nam: Đeo vàng từ đầu đến chân, chỉ ăn trái cây nhập, thoa kem dưỡng da cao cấp - Ảnh 2
Ngoài gương mặt trắng hồng, bộ lông của Nhí còn được tạo kiểu hiện đại - Ảnh cắt từ clip

“Nhìn đi nhìn lại, nhiều khi thấy mình còn không sống sung sướng bằng con khỉ”; “Nó còn giàu hơn cả mình, không biết nên ngưỡng mộ hay nên ganh tỵ với nó đây”, một số cư dân mạng trầm trồ.

“Nếu cưng chiều nó thì thả về thiên nhiên hay yêu thương là đủ chứ đeo những thứ này chỉ làm hài lòng chủ nhân nó thôi chứ cưng cái nỗi gì”; “Cho nó về với rừng với ba mẹ của nó chắc nó sẽ hạnh phúc hơn”, một số ý kiến trái chiều.

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