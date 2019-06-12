Chồng rút dao đâm chết vợ sau khi nghe trách 'không lo được để người khác lo’

Xã hội 12/06/2019 15:47

Nhìn thấy quần áo nam trước cửa phòng trọ, lại bị trách cứ vì không lo được cho vợ đầy đủ, Linh đã ra tay sát hại Trang.

Hôm nay (12/6), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hoài Linh (sinh năm 1995, quê Trà Vinh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Nguyễn Văn Hoài Linh cùng Nguyễn Thị Thùy Trang đã tổ chức đám cưới và sống chung với nhau tại căn phòng trọ ở quận 7. Dù vậy cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Đến tháng 8/2018, vì cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Trang đề nghị chia tay và yêu cầu Linh dọn đi nơi khác.

Chồng rút dao đâm chết vợ sau khi nghe trách 'không lo được để người khác lo’ - Ảnh 1
Nguyễn Văn Hoài Linh từng bị xử phạt hành chính vì đánh nhau vào năm 2013 - Ảnh: Internet

Vào khoảng 21 giờ ngày 27/8/2018, Trang gọi điện hẹn gặp Linh tại quán nước mà chị đang làm việc để nói chuyện. Tại đây, Trang yêu cầu Linh đừng làm phiền và không muốn tiếp tục sống chung nữa rồi quay trở lại làm việc.

Sau khi nói chuyện xong, Linh quay về phòng trọ của cả hai ở quận 7. Lúc này, Linh nhìn thấy quần áo đàn ông treo trước cửa phòng nên vô cùng tức giận.

Ngay sau đó, Linh lấy con dao dài hơn 34cm giấu vào người rồi quay lại quán nước tìm Trang. Tại đây, cả hai tiếp tục xảy ra tranh cãi. Trong lúc nóng giận, Trang đã nói với Linh: “Không lo được để người khác lo” rồi bỏ vào trong. Linh đuổi theo và rút dao ra đâm vào lưng Trang. Nạn nhân bỏ chạy được vài bước thì ngã gục. Sau khi Trang tử vong, Linh gọi điện đến công an để tự thú.

Trong phiên tòa xét xử hôm nay, HĐXX nhận định bị cáo đã chuẩn bị sẵn hung khí khi mâu thuẫn tình cảm, điều này thể hiện tính côn đồ, hung hãn cần phải xử lý nghiêm khắc.

Chồng rút dao đâm chết vợ sau khi nghe trách 'không lo được để người khác lo’ - Ảnh 2
Bị cáo Linh bị tuyên phạt 18 năm tù - Ảnh: Internet

Tuy nhiên HĐXX cũng nhận thấy bị cáo Linh có thái độ ăn năn hối hận, sau khi gây án đã đầu thú, gia đình có công và từng phục vụ trong quân ngũ nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Cuối cùng, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Hoài Linh 18 năm tù giam.

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