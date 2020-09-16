Chồng quyết định ly hôn vì vợ lười biếng, con khóc không thèm cho bú, hoạnh họe cả mẹ chồng

Theo lời kể người chồng, họ đã hẹn hò 3 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Thế nhưng, sau khi cưới, cô vợ không hề quan tâm đến gia đình, bỏ con cho mẹ chồng và em chồng chăm sóc. Đôi khi vì mải mê với bạn bè mà người vợ còn bỏ bê chồng con, trở về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.

Từ trước đến nay, những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện đôi vợ chồng trẻ ly hôn ngay ngày sinh nhật con chỉ vì người vợ lười biếng, hoạnh họe cả mẹ chồng.

Lúc yêu nhau, chúng tôi đã hình dung là cuộc sống thật đẹp, thật hạnh phúc sau khi kết hôn. Người con gái tôi gặp thật tâm lý, biết quan tâm đến tôi rồi hiểu tôi. Nhưng sau khi cưới xong thì cuộc sống của hai vợ chồng tôi đã có nhiều mâu thuẫn trái ngược. Sau khi kết hôn, hai chúng tôi ra ở riêng và dường như cô ấy không hề quan tâm gì đến gia đình, luôn luôn bỏ bê gia đình vì rất mải chơi với những người bạn học cùng lớp cấp 3. Tiêu tiền một cách hoang phí, đi làm về chưa bao giờ biết về nhà sớm, khi về đến nhà đã là lúc 10 giờ đêm.

Nguyên văn câu chuyện của người chồng chia sẻ trên mạng xã hội: “Đúng ngày sinh nhật con trai tròn một tuổi thì vợ chồng tôi sẽ ra tòa. Hôm nay là ngày cuối cùng hai chúng tôi là vợ - chồng rồi, ngày mai chúng tôi sẽ ra tòa sau một năm chung sống trong một mái nhà. Tôi 27 tuổi còn vợ tôi 26, chúng tôi có 3 năm tìm hiểu rồi yêu nhau để đi đến kết hôn.

Khi nhà bố mẹ tôi có công có việc, vào những ngày nghỉ thì cô ấy dường như cũng chẳng quan tâm, mặc kệ cho bố mẹ tôi và hai đứa em tôi (một em trai và một em gái) lo công việc từ đầu đến cuối. Đến bữa thì gọi điện để cho cô ấy sang ăn rồi ăn xong cũng tức tốc về chứ không ở lại để thu dọn cùng mẹ tôi và hai đứa em. Mẹ tôi cũng rất tâm lý, cũng không hề trách móc gì con dâu mà ngược lại còn rất thông cảm là khác: 'Thôi không sao con, vợ con đi làm cả tuần nên cũng mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, mẹ cũng đi làm dâu nên mẹ biết. Để mẹ với em con thu dọn là được rồi'.

Thực sự khi đó, tôi cũng khá ngán ngẩm với cách cư xử của vợ tôi với bố mẹ tôi. Đến khi cô ấy mang thai, cô ấy hạch sách đủ kiểu. Nhưng dù gì khi mang thai, vợ tôi cũng là người chịu nhiều đau đớn và tôi cũng không hề trách móc gì cô ấy cả. Rồi sau khi sinh em bé xong, tất cả mọi thứ đã đi quá mức trong suy nghĩ của tôi. Cô ấy bỏ bê gia đình và bỏ bê luôn cả đứa con, con khóc thì cũng không cho bú mà chỉ tập trung vào xem tivi rồi điện thoại. Phần việc đó lại phải đến tay mẹ và em gái tôi chăm sóc. Lúc này, tôi cũng hiểu rõ nét thất vọng của mẹ và em gái tôi trên khuôn mặt nhưng cũng cố gắng vì con cháu không than trách nửa lời. Vì sau khi sinh cần ổn định tinh thần và tâm lý.

Không chỉ vậy, cô vợ trẻ này còn bỏ con cho mẹ và em chồng chăm sóc, thường xuyên về nhà trong tình trạng say rượu - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh được 6 tháng thì vợ tôi đi làm trở lại, có những hôm 10 giờ đêm vẫn chưa thấy vợ tôi về. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không nhắn lại, khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Còn đứa bé thì cứ khóc, đến khi về đến nhà thì nồng nặc mùi rượu và say khướt với những lý do không thể nào chấp nhận được đã khiến cho sự thất vọng cùng cực đến đỉnh điểm. Chính những ngày tháng đó là những ngày mẹ và em gái tôi vất vả biết nhường nào. Đi học về là em gái tôi cũng về luôn nhà tôi để chăm sóc cháu cùng với mẹ tôi. Chỉ có bố tôi và thằng em ở nhà. Còn ông bà ngoại chỉ trông nom cháu được thoáng chốc rồi lại về, còn công việc của gia đình.

Những ngày tháng cùng cực đó đã khiến cho tôi dường như bị căng thẳng quá mức. Và rồi khi con tôi đã gần một tuổi, cháu cũng đã cứng cáp và hai vợ chồng tôi quyết định đi đến việc ly hôn. Khi đưa ra quyết định này, cũng thật khó. Không một bố mẹ nào muốn đứa con của mình khi sinh ra thiếu bố hoặc mẹ cả, nhưng vì cuộc sống, vì hoàn cảnh nên đành phải làm như thế. Hạnh phúc không thể xây dựng từ một phía mà thành được, nó phải có sự đồng cảm, chân thành từ hai phía”.

Sau khi phía nhà vợ biết chuyện, chẳng những họ không trách móc mà còn ủng hộ việc làm của con rể.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích người vợ. Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng đừng vội đánh giá, chuyện gì cũng phải nghe từ 2 phía.