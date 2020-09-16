Đau lòng: 3 ông cháu tử vong thương tâm vì xe máy mất lái lao xuống kênh

Xã hội 16/09/2020 11:13

Trong lúc chở cháu trên xe máy, người ông mất lái lao xuống kênh khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm. Trong tối cùng ngày, người thân đã làm đám tang cho 2 cháu bé.

Trao đổi với báo chí, đại diện chính quyền thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) xác nhận chiều 15/9 trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm.

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Khu vực xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hoan (58 tuổi, người địa phương) chở 3 cháu nhỏ gồm 1 cháu ngoại và 2 cháu nội bằng xe máy đi dọc theo bờ kênh thủy lợi Liễn Sơn đoạn chảy qua địa phận thị trấn Hợp Hòa. Khi chạy đến khu vực trên, xe máy bị mất lái và ngã về hướng lòng kênh khiến 4 ông cháu rơi xuống nước. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng nhảy xuống cứu.

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Cơ quan chức năng suốt đêm tìm kiếm thi thể người ông - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, 2 cháu nhỏ (4 và 6 tuổi) đã tử vong vì đuối nước. Một bé may mắn thoát chết vì mắc lại bờ kênh. Trong khi đó, ông Hoan vẫn mất tích.

Ngay tối cùng ngày, gia đình đã tổ chức mai táng cho các nạn nhân. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể ông Hoan. Đến rạng sáng nay (16/9), cơ quan chức năng đã tìm được thi thể ông Hoan mắc kẹt ở gần nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

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Từ khóa:   Vĩnh Phúc tai nạn đau lòng đuối nước thương tâm

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