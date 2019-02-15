Chồng dùng búa sát hại vợ mới cưới rồi lên Facebook đăng status: 'Nhớ vợ'

Xã hội 15/02/2019 14:37

Trong quá trình chung sống, Nam vì ghen tuông vô cớ mà thường xuyên đánh vợ. Không chịu nổi đòn roi người vợ đã bỏ đi. Sau một thời gian chị trở về thì bị Nam sát hại.

Trưa nay (15/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang tích cực truy bắt đối tượng Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, ngụ tại Thanh Hóa). Nam bị tình nghi dùng búa sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Thu Trang (36 tuổi, ngụ tại Bình Dương).

Theo người nhà nạn nhân, trong quá trình Nam lẩn trốn, trên facebook cá nhân của hắn có đăng hình hai vợ chồng cùng dòng trạng thái: "Nhớ vợ Trang, giờ anh đi theo vợ". 

Chồng dùng búa sát hại vợ mới cưới rồi lên Facebook đăng status: 'Nhớ vợ' - Ảnh 1
Dòng trạng thái của Nam trên Facebook - Ảnh: NLĐ

NLĐ đưa tin, một cán bộ Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Nam và chị Trang chung sống như vợ chồng từ tháng 10/2018. Trong quá trình sinh sống, Nam thường ghen tuông vô cớ và đánh đập chị Trang. Không chịu nổi đòn roi, chị Trang bỏ đi nơi khác. Ngày 13/2, chị vừa trở về thì bị Nam sát hại. Người thân cho biết cặp đôi đã tổ chức đám cưới nhưng chưa làm giấy hôn thú. Nam từng qua một đời vợ và có cả tiền án.

Khuya 13/2, Nguyễn Hữu Nam gọi điện cho một người bạn nói rằng mình đã dùng búa đánh vợ. Nam nhờ người bạn này đến kiểm tra xem chị Trang còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì đưa đi bệnh viện giúp, còn nếu chết rồi thì nói để Nam đi tự tử.

Chồng dùng búa sát hại vợ mới cưới rồi lên Facebook đăng status: 'Nhớ vợ' - Ảnh 2
Nghi phạm Nguyễn Hữu Nam - Ảnh: NLĐ

Khi đến hiện trường, người bạn này phát hiện chị Trang đã tử vong dưới nền nhà với nhiều vết máu ở đầu, bên cạnh có một cây búa dính máu nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện tại Nam đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Hữu Nam. 

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