Bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với trai lạ, người vợ chỉ biết ngồi im còn nhân tình tá hỏa vứt quần lót tháo chạy.

Hôm nay, đoạn clip ghi lại cảnh người chồng đi đánh ghen trong nhà nghỉ được một người dùng mạng xã hội chia sẻ thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo nội dung đoạn clip, người chồng cùng người thân mang theo ảnh gia đình đến nhà nghỉ để bắt quả tang cô vợ ngoại tình với người khác. Bị chồng bắt gặp, người vợ im lặng không nói gì. Còn chàng bồ nhí đã kịp chạy thoát, để lại toàn bộ giấy tờ và cả quần lót.

Theo người chia sẻ đoạn clip, sự việc trên xảy ra tại Hà Nội.

Mặc dù chỉ dài hơn một phút nhưng đoạn clip này đang gây “bão” trên cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều “ném đá” cô vợ vì không chung thủy, bỏ chồng con để đi ngoại tình. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi anh chồng vì thái độ bình tĩnh và cách hành xử lịch sự dù bị “cắm sừng”.

Được biết người vợ đã bỏ nhà đi cùng nhân tình nhiều ngày - Ảnh cắt từ clip

“Anh này lịch sự quá, đánh ghen mà chẳng nghe thấy tiếng chửi bới hay đánh đập gì. Chứ mấy cô vợ như vầy, bị chồng bắt gặp, ăn tát cũng chẳng oan. Cái tội bỏ chồng, bỏ con đi ngoại tình”, K.L bình luận.

“Chẳng hiểu nổi tại sao ngày nay các ông các bà lại đi ngoại tình nhiều thế. Không thương người kia thì cũng phải nghĩ tới con cái chứ. Chúng mà xem được những đoạn clip như thế này thì phải làm sao?”, O.B trách móc.

“Thằng kia, dám làm mà không dám đối mặt. Dám đi nhà nghỉ với vợ người ta mà khi bị bắt lại bỏ chạy, vậy mà cũng đòi làm đàn ông. Khuyên chị này nên quay đầu là vừa”, một người dùng Facebook có tên H.D nêu ý kiến.

Hiện tại, dù chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Cô gái trong clip bị cắt tóc, đánh ghen gây xôn xao MXH lên tiếng: "Mong cơ quan chức năng giúp tôi lấy lại danh dự" Bị đánh ghen bầm dập chảy máu mũi và miệng, P.Đ. cho biết cô đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền mong lấy lại danh dự. "Mọi chuyện không đi quá xa như lời họ nói, rằng tôi đã ngủ với chồng họ. Tôi cũng chưa hề đi chơi riêng với chồng chị bao giờ" - P. phân trần.

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