Chiều ngày 1/4, thêm 14 ca mắc COVID-19 tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre

Xã hội 01/04/2021 18:08

Bản tin chiều 1/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 14 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre, trong đó riêng Bến Tre 12 ca. Đây là những trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 01/4: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM) đã qua 47 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;

- Hà Nội đã 44 ngày và Hải Phòng 37 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 01/4: 14 ca mắc mới, tất cả đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.  

 

Thông tin ca mắc mới: 14 ca mắc mới là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Cà Mau (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (12). Cụ thể:  

- CA BỆNH 2604 (BN2604) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM.

Ngày 29/03/2021, bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Cà Mau.

Kết quả xét nghiệm ngày 31/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. 

- CA BỆNH 2605 (BN2605) ghi nhận tại Kiên Giang: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Ngày 30/03/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 31/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên.  

- CA BỆNH 2606 (BN2606) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- CA BỆNH 2607 (BN2607) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- CA BỆNH 2608 (BN2608) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- CA BỆNH 2609 (BN2609) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- CA BỆNH 2610 (BN2610) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. -

CA BỆNH 2611 (BN2611) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Hòa Tịnh, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- CA BỆNH 2612 (BN2612) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

- CA BỆNH 2613 (BN2613) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

- CA BỆNH 2614 (BN2614) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

- CA BỆNH 2615 (BN2615) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- CA BỆNH 2616 (BN2616) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- CA BỆNH 2617 (BN2617) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 29/03/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre.

Kết quả xét nghiệm ngày 31/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 12 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bến Tre. 

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.008 người.

Trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 506

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.093

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 17.409 

Chiều ngày 1/4, thêm 14 ca mắc COVID-19 tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre - Ảnh 1

Từ khóa:   nhiễm virus Corona đại dịch bùng phát Kiên GIang

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