Chân dung nghi phạm tưới xăng đốt cửa hàng hoa khiến hai thiếu nữ tử vong

Xã hội 01/11/2018 17:15

Sau hơn một tuần điều tra, chiều nay 1/11, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm đốt cửa hàng hoa khiến hai cô gái tử vong.

Chiều 1/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Đặng Văn Thụ (sinh năm 1979, cư ngụ tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người, theo thông tin trên Người lao động.

Thụ bị cơ quan công an bắt giữ vào chiều nay - Ảnh: NLĐ

Được biết, Thụ và chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt (sinh năm 1984, đã ly hôn từ năm 2013) có quan hệ tình cảm khoảng 4 năm nay. 

Tuy nhiên, vì gia đình phản đối nên cách đây khoảng một tháng, chị Nguyệt yêu cầu chia tay. Để níu kéo tình cảm, khoảng 1 giờ sáng 22/10, Thụ đến cửa hàng hoa của chị Nguyệt (nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng) để chờ.

Sau hai tiếng ngồi bên ngoài, Thụ tìm cách lẻn vào bên trong rồi tưới xăng khắp cửa hàng hoa. Thấy chị Nguyệt tỉnh dậy, đi xuống từ gác lửng, Thụ hỏi “muốn chia tay nữa không” rồi dùng quẹt gas châm lửa đốt.

Nhìn thấy lửa cháy, chị Nguyệt la hét rồi chạy lên lầu để cứu con gái và nữ nhân viên học việc nhưng bị Thụ kéo ra ngoài.

Vì không kịp chạy thoát nên em N.P.U (sinh năm 2003, con gái chị Nguyệt) và em N.T.V (sinh năm 2000, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, học việc tại cửa hàng chị Nguyệt) tử vong tại chỗ.

Chân dung nghi phạm tưới xăng đốt cửa hàng hoa khiến hai thiếu nữ tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: NLĐ

Mặc dù được Thụ kéo ra ngoài nhưng chị Nguyệt cũng bị bỏng nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh). Riêng đối tượng Thụ cũng bị bỏng 30% cơ thể, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trước đây, tại cơ quan điều tra Thụ chỉ thừa nhận có mặt tại hiện trường và kéo chị Nguyệt ra ngoài chứ không phóng hỏa. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ xác định Thụ là nghi can đổ xăng đốt cửa hàng hoa nên đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Cháy cửa hàng hoa 2 người chết: Nghi vấn 'án tình'?

Cháy cửa hàng hoa 2 người chết: Nghi vấn 'án tình'?

Vụ cháy khiến 2 thiếu nữ ngạt khói tử vong, hiện công an đặt nhiều nghi vấn về một “án tình”.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng thương tâm tạt xăng đốt người yêu giết người vì ghen tuông

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày