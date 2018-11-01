Sau hơn một tuần điều tra, chiều nay 1/11, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm đốt cửa hàng hoa khiến hai cô gái tử vong.

Chiều 1/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Đặng Văn Thụ (sinh năm 1979, cư ngụ tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người, theo thông tin trên Người lao động.

Thụ bị cơ quan công an bắt giữ vào chiều nay - Ảnh: NLĐ

Được biết, Thụ và chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt (sinh năm 1984, đã ly hôn từ năm 2013) có quan hệ tình cảm khoảng 4 năm nay.

Tuy nhiên, vì gia đình phản đối nên cách đây khoảng một tháng, chị Nguyệt yêu cầu chia tay. Để níu kéo tình cảm, khoảng 1 giờ sáng 22/10, Thụ đến cửa hàng hoa của chị Nguyệt (nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng) để chờ.

Sau hai tiếng ngồi bên ngoài, Thụ tìm cách lẻn vào bên trong rồi tưới xăng khắp cửa hàng hoa. Thấy chị Nguyệt tỉnh dậy, đi xuống từ gác lửng, Thụ hỏi “muốn chia tay nữa không” rồi dùng quẹt gas châm lửa đốt.

Nhìn thấy lửa cháy, chị Nguyệt la hét rồi chạy lên lầu để cứu con gái và nữ nhân viên học việc nhưng bị Thụ kéo ra ngoài.

Vì không kịp chạy thoát nên em N.P.U (sinh năm 2003, con gái chị Nguyệt) và em N.T.V (sinh năm 2000, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, học việc tại cửa hàng chị Nguyệt) tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: NLĐ

Mặc dù được Thụ kéo ra ngoài nhưng chị Nguyệt cũng bị bỏng nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh). Riêng đối tượng Thụ cũng bị bỏng 30% cơ thể, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trước đây, tại cơ quan điều tra Thụ chỉ thừa nhận có mặt tại hiện trường và kéo chị Nguyệt ra ngoài chứ không phóng hỏa. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ xác định Thụ là nghi can đổ xăng đốt cửa hàng hoa nên đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

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