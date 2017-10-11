Chấn động: Con rể tàn độc cứa cổ bố vợ tử vong rồi bỏ trốn

Xã hội 11/10/2017 17:15

Thấy vợ chồng con gái cãi nhau, người bố chạy ra can ngăn thì bị con rể dùng dao cứa cổ tử vong.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra hôm qua tại địa bàn xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đang gây rúng động dư luận.

Theo thông tin của Thanh Niên, nạn nhân là ông Đinh Văn Đức (59 tuổi) còn nghi phạm là Hữu Phan Thiên Quốc (33 tuổi, con rể của nạn nhân). Vào khoảng 19 giờ ngày 10/10, Quốc và vợ (mới sinh con được khoảng 10 ngày) xảy ra mâu thuẫn. Ông Đức thấy vậy chạy ra can ngăn thì bị con rể dùng dao cứa vào cổ.

Chấn động: Con rể tàn độc cứa cổ bố vợ tử vong rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Thanh Niên

Vì vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Quốc mang xe máy bỏ trốn. 

Hôm nay, trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo VTC News, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết nghi phạm Quốc là một đối tượng nghiện ma túy, trước khi gây án Quốc cũng đã sử dụng ma túy.

Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

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Từ khóa:   án mạng giết người giết bố vợ

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