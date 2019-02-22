Cha mẹ khóc ngất khi hay tin con trai 16 tuổi tử vong, thi thể nổi dưới gầm cầu

Xã hội 22/02/2019 16:20

Nhận được tin thi thể con trai 16 tuổi được tìm thấy dưới chân cầu Hàm Rồng, người nhà vô cùng bàng hoàng và không tin nổi đây là sự thật.

Trưa nay (22/2), Ủy ban nhân dân Phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể 1 nam sinh chết trôi trên sông Mã.

Được biết nạn nhân là em Nguyễn Lê Đức Duy (sinh 2003, ngụ phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, học sinh một trường THPT ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cha mẹ khóc ngất khi hay tin con trai 16 tuổi tử vong, thi thể nổi dưới gầm cầu - Ảnh 1
Nạn nhân xấu số hiện đang học lớp 10, có học lực khá, đạo đức tốt - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ phía Đông Bắc cầu Hàm Rồng xuôi xuống hạ lưu khoảng 200m.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Duy được xác định là người mất tích và nhảy xuống sông Mã vào tối 20/2.

Khi nhận được thông tin đã tìm thấy thi thể con trai sau gần 2 ngày mất tích, gia đình vô cùng đau đớn và không tin rằng đây là sự thật. Trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1977, cha của Duy) cho biết vào buổi sáng ngày 20/2, em vẫn đi học bình thường, sau đó về nhà ăn cơm và đi học thêm vào buổi chiều. Tuy nhiên, đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm báo em không đến lớp.

Cha mẹ khóc ngất khi hay tin con trai 16 tuổi tử vong, thi thể nổi dưới gầm cầu - Ảnh 2
Hiện trường phát hiện thi thể nam sinh - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, hàng xóm thông báo với gia đình phát hiện ba lô, mũ bảo hiểm của Duy và chiếc xe máy ở chân cầu Hàm Rồng. Khi đến nơi, gia đình phát hiện có một đôi dép màu đỏ gần xe máy, tuy nhiên không phải đôi dép mà Duy hay mang.

Được biết, tại trường Duy có học lực khá giỏi, hiền lành, đạo đức tốt. Quan hệ với bạn bè, thầy cô cũng không có gì mâu thuẫn.

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