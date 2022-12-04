Cha mẹ cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí đang rầm rộ trên mạng xã hội

Xã hội 04/12/2022 07:38

Nội dung quảng cáo như: Chớp CV làm mẫu ảnh tại gia thu nhập 7-15 triệu/tháng cho bé với mô tả là chụp mẫu các sản phẩm bộ sưu tập nhãn hàng đưa ra; không gian tự chọn, chủ động thời gian...

Mới đây trên mạng xã hội Facebook, có rất nhiều fanpage và nhóm tuyển mẫu ảnh nhí như: Tuyển mẫu ảnh nhí Việt Nam, người mẫu ảnh nhí, người mẫu nhí, tuyển mẫu ảnh nhí toàn quốc, người mẫu ảnh nhí - diễn viên nhí - Idol Kiss…

Nội dung quảng cáo như: Chớp CV làm mẫu ảnh tại gia thu nhập 7-15 triệu/tháng cho bé với mô tả là chụp mẫu các sản phẩm bộ sưu tập nhãn hàng đưa ra; không gian tự chọn, chủ động thời gian.

Có rất nhiều phụ huynh đăng hình ảnh con lên mạng để hỏi xem có đạt tiêu chuẩn không, cũng không ít người cho biết thông tin lừa đảo nhưng cũng có phụ huynh không biết nên “sập bẫy”.

Cha mẹ cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí đang rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 1
Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zingnews, thủ đoạn của nhóm lừa đảo là thông qua mạng xã hội Facebook, Telegram… để kết bạn và mời tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang. Sau khi cha hoặc mẹ “cắn câu”, chúng sẽ đưa vào một nhóm chat để mời tham gia thử thách.

Thử thách là chuyển khoản để mua sản phẩm hàng hiệu, số tiền tăng dần. Thông thường, đối với thử thách thứ 1, thứ 2, chúng trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ. Khi số tiền chuyển khoán tăng cao, nhóm lừa đảo sẽ chiếm đoạt.

Nếu cú pháp hoặc số tiền chuyển khoản sai sẽ phải chuyển lại cho đúng. Nếu không kịp thời hạn quy định, bị hại phải nộp thêm tiền để được gia hạn, lúc đó mới được ứng tuyển và hoàn tiền. Nếu không đáp ứng các quy định trên, bị hại sẽ bị mất tiền. Đến giai đoạn này, sợ mất tiền nên phụ huynh thường chuyển thêm tiền. Sau đó, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu chuyển thêm vì không đúng cú pháp. Cứ như vậy, số tiền tăng dần.

Cha mẹ cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí đang rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh 2
Ảnh: Zing

 

 

Trước chiêu trò lừa đảo sử dụng trẻ để đánh vào tâm lý phụ huynh, cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ, người không quen biết trên không gian mạng; không kết bạn, không vào các nhóm Facebook, Telegram… không quen biết. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa; trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc nghi vấn có hành vi thủ đoạn như trên.

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