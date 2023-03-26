Theo báo An Ninh Thủ Đô, về vụ việc một em bé ở TP.HCM bị một người đàn ông trói chân, tác động vào bộ phận nhạy cảm, cho sử dụng chất nghi là ma túy đá, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, sử dụng ma tuý trái phép là hành vi vi phạm pháp luật. Cá nhân cưỡng ép trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy phải nhận thức rất rõ nguy hại của chất này đối với sức khỏe con người. Do vậy, việc ép trẻ em sử dụng ma tuý là hành vi mất nhân tính, không thể chấp nhận được nên cần bị xử lý nghiêm khắc.

Luật Trẻ em cũng nghiêm cấm mọi hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, nghiêm cấm các hành vi mua chuộc, dụ dỗ, ép buộc trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và các chất gây nghiện khác.

Cũng theo luật sư Hồng Vân, Khoản 5, Điều 5 Luật Phòng chống ma túy quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Nếu kết quả xác minh cho thấy, đối tượng được cho là cha dượng của cháu bé đã cưỡng bức, ép buộc cháu sử dụng trái phép chất ma túy thì đối tượng này có thể bị xử lý hình sự về Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều 257 BLHS 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 2-7 năm. Phạm tội đối với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 15-20 năm.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 25/3, Cơ quan Công an vào cuộc xác minh, tại địa chỉ nhà 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn có 5 người ở từ năm 2018 tới nay và kinh doanh buôn bán. Năm người này khẳng định, căn nhà trên không có sự việc như trong clip. Những người có mặt trong clip cũng không sống tại đây.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thời điểm và địa điểm nơi quay một số video clip trên, cũng như tìm để làm việc với Nguyên và Bậm nhằm làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, tối 24/3 và sáng 25/3, mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai khoảng hai tuổi bị một người đàn ông xăm kín mình chửi mắng, hành hạ và ép sử dụng chất nghi là ma túy đã khiến người dân phẫn nộ.

Trong các clip này, người đàn ông hăm dọa dùng búa, kìm, kéo cắt bộ phận vùng kín; bắt bé trai dùng hai tay cầm chai nước trong thời gian dài và ép hút chất nghi là ma túy đá. Các clip này được một phụ nữ dùng điện thoại ghi hình và không có động thái can ngăn.