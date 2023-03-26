Cha dượng trong vụ nghi ép bé trai dùng ma túy đá có thể ngồi tù tới 20 năm

Xã hội 26/03/2023 10:57

Theo luật sư, cá nhân ép trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy có thể đối diện với mức án tối đa 20 năm tù.

Theo báo An Ninh Thủ Đô, về vụ việc một em bé ở TP.HCM bị một người đàn ông trói chân, tác động vào bộ phận nhạy cảm, cho sử dụng chất nghi là ma túy đá, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, sử dụng ma tuý trái phép là hành vi vi phạm pháp luật. Cá nhân cưỡng ép trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy phải nhận thức rất rõ nguy hại của chất này đối với sức khỏe con người. Do vậy, việc ép trẻ em sử dụng ma tuý là hành vi mất nhân tính, không thể chấp nhận được nên cần bị xử lý nghiêm khắc.

Cha dượng trong vụ nghi ép bé trai dùng ma túy đá có thể ngồi tù tới 20 năm - Ảnh 1

Cũng theo luật sư Hồng Vân, Khoản 5, Điều 5 Luật Phòng chống ma túy quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Luật Trẻ em cũng nghiêm cấm mọi hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, nghiêm cấm các hành vi mua chuộc, dụ dỗ, ép buộc trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và các chất gây nghiện khác.

Nếu kết quả xác minh cho thấy, đối tượng được cho là cha dượng của cháu bé đã cưỡng bức, ép buộc cháu sử dụng trái phép chất ma túy thì đối tượng này có thể bị xử lý hình sự về Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều 257 BLHS 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 2-7 năm. Phạm tội đối với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 15-20 năm.

Cha dượng trong vụ nghi ép bé trai dùng ma túy đá có thể ngồi tù tới 20 năm - Ảnh 2

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 25/3, Cơ quan Công an vào cuộc xác minh, tại địa chỉ nhà 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn có 5 người ở từ năm 2018 tới nay và kinh doanh buôn bán. Năm người này khẳng định, căn nhà trên không có sự việc như trong clip. Những người có mặt trong clip cũng không sống tại đây.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thời điểm và địa điểm nơi quay một số video clip trên, cũng như tìm để làm việc với Nguyên và Bậm nhằm làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, tối 24/3 và sáng 25/3, mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai khoảng hai tuổi bị một người đàn ông xăm kín mình chửi mắng, hành hạ và ép sử dụng chất nghi là ma túy đã khiến người dân phẫn nộ.

Trong các clip này, người đàn ông hăm dọa dùng búa, kìm, kéo cắt bộ phận vùng kín; bắt bé trai dùng hai tay cầm chai nước trong thời gian dài và ép hút chất nghi là ma túy đá. Các clip này được một phụ nữ dùng điện thoại ghi hình và không có động thái can ngăn.

Thực hư về clip bé trai bị hành hạ, ép sử dụng chất nghi ma túy ở Hóc Môn

Thực hư về clip bé trai bị hành hạ, ép sử dụng chất nghi ma túy ở Hóc Môn

Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc để phối hợp cùng công an xác minh, can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp cho bé trai 3 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   người đàn ông ép bé 3 tuổi hút ma túy người đàn ông trong clip hành hạ bé 3 tuổi tin nóng tin mới tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 51 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?