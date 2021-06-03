CĐM thẳng tay đánh giá 1 sao, ai ngờ vote nhầm công ty trùng tên bà Lê Thị Giàu khiến khổ chủ đóng cửa vĩnh viễn

Xã hội 03/06/2021 15:05

Sau khi nghe thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bà Lê Thị Giàu khởi kiện, nhiều người hâm mộ bà Phương Hằng đã thẳng tay vote 1 sao công ty của bà Giàu, kéo theo đó là các tài khoản trùng tên công ty của bà Giàu cũng chịu chung số phận “đóng cửa vĩnh viễn”.

Sau khi bà Lê Thị Giàu tuyên bố kiện và yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng thì các fan hâm mộ của bà Hằng đã nhanh chóng truy ra những tài khoản trên Google trùng tên công ty bà Giàu và thẳng tay đánh giá 1 sao. 

Trong khi khu du lịch Đại Nam của đại gia Phương Hằng nhận hàng loạt vote 5 sao và hàng trăm comment uy tín, chất lượng thì "Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây" của bà Giàu lại nhận "bão 1 sao". Lý do đơn giản là số lượng người hâm mộ của bà Hằng áp đảo và mọi người cảm thấy… ghét thì cứ đánh giá thôi.

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Khu du lịch Đại Nam nhận nhiều vote 5 sao và nhận xét tích cực - Ảnh: Chụp màn hình
 
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Công ty của bà Lê Thị Giàu nhận hàng loạt đánh giá 1 sao từ fan ruột của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Dường như việc này đã đi quá giới hạn khi các fan của bà Hằng đã nhầm to và đánh giá 1 sao công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây, mặc công ty này không liên quan gì đến bà Lê Thị Giàu.

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Một tài khoản công ty không liên quan đến bà Giàu cũng bị vote 1 sao và 'đóng cửa vĩnh viễn' - Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên nhân “dở khóc dở cười” do tên công ty có chữ "Bình Tây", trùng tên với Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây do bà Giàu làm chủ. Sự nhầm lẫn tai hại này khiến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây phải tạm treo trạng thái "đóng cửa vĩnh viễn" trên Google. 

Việc bảo vệ thần tượng quá khích đã khiến công ty trùng tên với bà Giàu khổ sở vì ăn “bão” 1 sao. Cư dân mạng nên có ý thức hơn trong việc sử dụng mạng xã hội để tránh gây ảnh hưởng đến người khác.

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Trong livestream tối ngày 2/6, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết sẽ kiện ngược lại bà Lê Thị Giàu - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, sau khi bà Lê Thị Giàu quyết định khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng và yêu cầu phía bà Hằng bồi thường với số tiền 1.000 tỷ đồng thì tối qua ngày 2/6, trong livestream mới nhất của mình bà Phương Hằng cũng cho biết sẽ kiện ngược lại bà Giàu. 

Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng bị kiện bà Lê Thị Giàu

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