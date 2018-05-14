Câu chuyện cậu bé rời quê lên Hà Nội kiếm tiền nuôi em ăn học khiến nhiều người xúc động

Mới đây, câu chuyện về cậu bé 15 tuổi làm thêm trong một quán ăn bình dân ở Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận của cư dân mạng.

Lương tháng 2,5 triệu nuôi ăn, nuôi ở. Sáng dậy từ sớm làm đến khi hết khách chắc cũng nửa đêm, lương tiêu rồi tiết kiệm còn lại để dành hàng tháng gửi về cho bố mẹ ở quê... Trong lúc ra rửa tay tôi khẽ ghé sát hỏi nhỏ: ‘Sao nhỏ như thế này mà đi làm sớm vậy trai?’.

“Tôi tình cờ gặp cậu bé này làm trong 1 quán ăn bình dân gần cầu Vĩnh Tuy. Năm nay cậu 15 tuổi, quê Nghệ An, một mình tự lên Hà Nội làm từ năm 14 tuổi, rửa bát đĩa, xoong nồi, bưng bê phụ bếp...

Cậu bé chăm chỉ làm việc từ sáng sớm đến tối mịt để có tiền gửi về cho cha mẹ ở quê - Ảnh: Facebook

Cậu bé cúi gầm mặt xuống, đặt cằm vào đầu gối cần mẫn rửa từng chiếc chén, chiếc đũa nhè nhẹ trả lời tôi .... ‘Dạ nhà em không có điều kiện để học tiếp nên em phải đi làm xa để gửi tiền về cho bố mẹ nuôi các em em nữa’. Tôi dường như chết lặng đi sau khi nghe câu trả lời đó của em. Em ấy giỏi quá giỏi hơn tôi nghĩ. Khâm phục quá.

Thế mới thấy cuộc sống này mình may mắn và hạnh phúc biết bao, khi lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được bố mẹ lo cho ăn cho học đàng hoàng tử tế đến nơi đến chốn, không phải lo nghĩ đến đồng tiền bát gạo không phải long đong lận đận nơi phố thị xa nhà.

Những ai mà đang được sống trong vòng tay của cha mẹ, được ăn cơm bố mẹ nấu được bố mẹ nuôi ăn nuôi học đàng tử tế thì xin hãy biết trân trọng điều đó vì bạn may mắn lắm, may mắn hơn rất rất nhiều người. Thế nên hãy tận hưởng những phút giây quý giá đó nhé!”.

Câu chuyện trên đã lay động hàng triệu trái tim của cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều cảm động và nể phục trước nghị lực của cậu bé này.

Câu chuyện thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Đúng là đứa con hiếu thảo bố mẹ em ở quê có vất vả bao nhiêu nhưng rất vui vì chính em là niềm tự hào của gia đình”, H.L cảm phục.

“Tôi đây, bố mẹ không có điều kiện học đến lớp 9 thì bỏ. Đi làm cho người ta gần 8 năm rồi, lúc làm tốt thì được khen, lỡ tay việc gì thì lại ăn chửi. Khuyên thật mấy bạn còn là học sinh bây giờ hãy cố mà học, bố mẹ lo được thì cứ học, học hành tốt sau này tương lai mới hy vọng tốt lên được. Chứ làm thuê khổ lắm”, M.K đồng cảm.

“Mong cho cuộc đời cháu sẽ gặp nhiều may mắn và được nhiều hạnh phúc để thêm cuộc sống của cháu thêm ý nghĩa. Cô rất cảm động khi nhìn đến tấm hình của cháu”, B.M xúc động.