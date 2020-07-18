Cặp đôi vô tư diễn cảnh nóng giữa quán đông người, ‘bàn tay hư hỏng' của chàng trai khiến dân tình ngán ngẩm

Giữa chốn đông người, đôi trai gái vẫn vô tư ôm hôn, sờ soạng. Hành động phản cảm của cặp đôi khiến dân tình không khỏi ngán ngẩm.
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Việc các cặp đôi muốn âu yếm, thân mật với nhau là điều bình thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chọn địa điểm phù hợp. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cặp đôi ôm hôn, sờ soạng giữa quán cà phê đông người gây xôn xao dư luận. Hành động phản cảm của cặp đôi đã nhận về vô số bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng.
Theo những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, dù ngồi giữa quán cà phê nhưng cặp đôi vẫn không ngừng hôn nhau. Chưa hết, chàng trai còn liên tục dùng tay động chạm những vùng nhạy cảm của bạn gái. Trong khi đó, cô gái cũng ghì chặt cổ người yêu như thể hưởng ứng.
Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều cho rằng việc tình tứ ở nơi công cộng kiểu này là hành vi phản cảm.
“Thật sự luôn, không hiểu nổi các bạn trẻ ngày nay nghĩ gì. Giữa quán cà phê đông người mà hết ôm hôn rồi mò mẫm nhau như vậy”, K.L bức xúc.
“Muốn gì thì đi nhà nghỉ mà làm, tiền uống nước đó chắc cũng được 1 giờ tiền phòng rồi. Ở trong đó, vừa thoải mái lại kín đáo, khỏi sợ ai làm phiền. Cứ như vậy, hỏi sao các em nhỏ không học theo chứ”, một người dùng mạng xã hội kịch liệt chỉ trích cặp đôi.
Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm về cặp đôi nhưng những hình ảnh này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.