Cặp đôi tàn ác bắt cóc, đốt cháy mặt con trai hàng xóm bằng axit chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Xã hội 04/02/2017 13:43

Sau khi cãi nhau với hàng xóm, một cặp vợ chồng đã nhẫn tâm dùng axit phá hủy gương mặt của chàng trai 16 tuổi để trả thù, theo Mirror.

Trong những ngày vừa qua, dư luận Mexico không ngừng xôn xao vềt? việc cảnh sát bắt giữ một đôi vợ chồng tàn ác đã dùng cách hủy hoại gương mặt, hành hạ cậu con trai của gia đình hàng xóm chỉ vì gây mâu thuẫn với họ.

Theo Mirror đưa tin, cặp vợ chồng đã bắt và giam giữ cậu bé trong suốt tám tháng liền. Trong khoảng thời gian đó, chàng trai không chỉ bị hủy hoại gương mặt bằng axit mà còn liên tục bị đánh đập, hành hạ dã man và phải đi ăn xin mang tiền về cho hai người này tiêu xài.

Cặp đôi tàn ác bắt cóc, đốt cháy mặt con trai hàng xóm bằng axit chỉ vì mâu thuẫn nhỏ - Ảnh 1
Hình ảnh một phần vết thương do axit của chàng trai trẻ. Ảnh: Mirror

Hai kẻ tàn nhẫn trên được xác định là Miguel Angel, 26 tuổi, và Josefina 45 tuổi, hai người chung sống như vợ chồng trong nhiều năm liền. Hiện hai người này đang bị cảnh sát giam giữ tại Aguascalientes, Mexico để điều tra. Sở dĩ cảnh sát có thể phát hiện được vụ việc là do chủ nhà trọ nơi hai người này sinh sống vô tình phát hiện nạn nhân trong phòng trọ với rất nhiều vết bầm tím trên người, ngay lập tức chủ nhà trọ đã báo cảnh sát để họ vào cuộc điều tra.

Cặp đôi tàn ác bắt cóc, đốt cháy mặt con trai hàng xóm bằng axit chỉ vì mâu thuẫn nhỏ - Ảnh 2
Axit được tìm thấy ở nơi ẩn náu của hai kẻ tàn ác. Ảnh: Mirror

Angel cùng với người tình của mình đã bắt cóc con trai của nhà hàng xóm và rời khỏi nơi họ đã từng sinh sống, trốn tới một thị trấn khác để tránh bị phát hiện. Không chỉ vậy, để hàng xóm không nghi ngờ khi họ tra tấn chàng trai trẻ, hai người này đã nói với hàng xóm xung quanh rằng cậu ấy là con trai của mình, mắc bệnh động kinh nên thường xuyên la hét vô cớ vì vậy mọi người không cần phải chú ý đến cậu ấy.

Khi cảnh sát đột kích vào phòng trọ, họ phát hiện chàng trai trẻ bị Angel đánh bất tỉnh, nằm co ro dưới mặt đất. Trong báo cáo của cảnh sát còn cho biết, trong suốt nhiều tháng bị giam giữ nạn nhân luôn bị trói chặt tay chân và nằm ngủ dưới đất mà không có bất kỳ thứ gì để giữ ấm khi trời lạnh.

Cặp đôi tàn ác bắt cóc, đốt cháy mặt con trai hàng xóm bằng axit chỉ vì mâu thuẫn nhỏ - Ảnh 3
Căn phòng trọ nơi cảnh sát phát hiện nạn nhân ngất xỉu sau khi bị Angel hành hung. Ảnh: Mirror

Hình ảnh vùng miệng của chàng trai bị axit tàn phá sau khi được công bố rộng rãi trên truyền thông đã khiến người dân nước này hết sức phẫn nộ, họ yêu cầu cảnh sát phải trừng trị nghiêm khắc hai kẻ ác độc này.

Theo như đài truyền hình địa phương đưa tin thì cặp vợ chồng này xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ của chàng trai khi thuê chung một ngôi nhà. Khi bắt cóc chàng trai, hai kẻ này đã uy hiếp nếu cậu chống cự thì họ ngay lập tức sẽ giết chết mẹ của cậu.

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