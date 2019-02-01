Cận Tết, cha lang thang gõ cửa từng nhà xin lau dọn kiếm tiền nuôi con: ‘Để chúng nó được học bắt tôi làm gì cũng được’

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về người cha nghèo xin được phụ lau dọn ngày Tết để kiếm tiền cho con ăn học khiến ai nấy đều vô cùng xúc động.

- Anh không có đồ nghề gì thì lau dọn làm sao?

- Tôi xin anh, anh cho tôi xin mảnh giẻ tôi sẽ lau sạch sẽ.

- Anh đã ăn gì chưa? Tôi ăn rồi.

-Vợ con anh đâu?

- Tôi không có gì ngoài 2 đứa con, vợ tôi mất khi đứa nhỏ mới lên 2. Để 2 đứa con nhỏ ở nhà cùng bà ngoại, tôi lên Hà Nội xin làm mướn mà không ai nhận đành gõ cửa từng nhà để xin lau dọn kiếm đồng tiền về quê cùng 3 bà cháu.

Hình ảnh người cha cặm cụi dọn dẹp được cư dân mạng chia sẻ - Ảnh: Facebook

- Vì sao lại ở cùng bà ngoại?

- Tôi mồ côi cha mẹ. Cuộc sống cơ cực quá, cũng nhận được sự giúp đỡ của chính quyền mỗi tháng 580.000 nhưng không đủ chi tiêu, giờ bà ngoại đang ốm đau tuổi già. Tôi không có học nên chỉ muốn một trong hai đứa con tôi được ăn học đến nơi đến chốn sau đỡ khổ. Để chúng nó được học bắt tôi làm gì tôi cũng chịu chỉ đừng làm hại hay làm sai thì con tôi chúng nó lại bơ vơ.

- Từ ngày lên Hà Nội anh kiếm được bao tiền rồi?

- Tôi lên được một thời gian ngắn ăn ở vạ vật để chắt bóp giờ cũng được 800 ngàn rồi.

- Giờ anh lau dọn nhà tôi từ tầng 1 lên tầng thượng và 6 phòng anh lấy bao nhiêu?

- Anh cho tôi xin mỗi phòng 20.000.

- Anh vào làm cho tôi đi ...

Cuộc đời nó thế đấy.

Mặt mũi, đàn ông như vậy xin dọn nhà thì ai mướn.

Anh ta dọn nhà, mặt tái đi và thở ra rất mạnh. Chắc anh ta chưa ăn gì, chắc rất đói, nhìn đồ ăn tôi để trên bàn trong bếp anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn có vẻ rất đói nhưng nhất định khi tôi hỏi thì bảo là ăn rồi.

‘Để chúng nó được học bắt tôi làm gì cũng được’. Câu nói này sẽ làm tôi không quên người đàn ông này”.

Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Giữa không khí rộn rã, tươi vui trong những ngày cuối năm, câu chuyện nhỏ này đã lấy đi không ít nước mắt. Quả thật là trên đời này cũng chỉ có cha mẹ mới dành tình yêu thương dành cho con cái nhiều đến như vậy. Dù bản thân có cực khổ đến đâu, họ cũng mong con của mình nhận được điều tốt đẹp nhất.

Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng cư dân mạng vẫn liên tục bình luận và chia sẻ câu chuyện này vì cảm động với tình yêu cao cả của người cha nghèo dành cho con.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng đây chỉ là bài viết câu like, câu share trên mạng xã hội.