Chị C. và "chồng hờ" mâu thuẫn do ghen tuông rồi cự cãi đánh nhau nên chị C. dắt con gái nhỏ ra đường ngồi. Người "chồng hờ" sau đó khoá cửa phòng trọ rồi đốt dẫn tới bị bỏng nặng nguy kịch.