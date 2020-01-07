Cả nhà 3 người chết cháy vì vừa chiết xăng vừa hút thuốc

Xã hội 07/01/2020 10:36

Người chồng vừa chiết xăng vừa hút thuốc khiến ngọn lửa bùng lên gây cháy nhà, cả gia đình 3 người tử vong thương tâm.

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết sau một thời gian điều trị, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 3 nạn nhân trong vụ vừa hút thuốc vừa chiết xăng đã tử vong vì vết thương do phỏng quá nặng. 

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Cả nhà 3 người tử vong vì vừa hút thuốc vừa chiết xăng - Ảnh: Người Lao Động

Theo kết quả xác minh, chiều 22/12/2019, do phòng trọ xa cây xăng nên anh N.V.T. (SN 1982) mang bình đi mua 200.000 đồng xăng về dự trữ.

Sau đó anh T. vừa chiết xăng từ bình vào xe vừa hút thuốc khiến lửa bén, bùng cháy dữ dội. Hậu quả, anh T. và vợ là chị Đ.T.K.T. (SN 1981) cùng con trai là N.H.K. (SN 2001) bị phỏng toàn bộ cơ thể, sốc phỏng hô hấp. Riêng em trai anh K. (SN 2003) bị phỏng 2 chân với tỉ lệ 14%. 

Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng đưa gia đình anh T. đến bệnh viện ở Bình Dương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Sau khoảng 2 tuần điều trị, cả gia đình anh T. lần lượt tử vong. Em trai anh T. chỉ bị phỏng nhẹ đã được xuất viện. 

Đầu năm 2019, tại TP.HCM cũng xảy ra trường hợp bị bỏng nặng vì hút thuốc. Tại thời điểm xảy ra sự việc, cha của bé H.T.H.Y. hút thuốc lá trong nhà. Hơi lửa từ tàn thuốc vô tình làm bình gas phát nổ khiến cả hai cha con bị bỏng nặng.

Bé Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốc bỏng, bỏng gas độ 2-3 diện tích 72%, suy hô hấp, có bỏng hô hấp đi kèm. Còn người cha được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

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