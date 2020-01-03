Sau khi hút mỡ đùi tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn, cô gái 28 tuổi phải nhập viện vì bỏng nặng. Trước đó tại cơ sở thẩm mỹ này cũng vừa xảy ra vụ việc 1 người tử vong vì hút mỡ bụng.

Ngày 2/1, một cô gái 28 tuổi quê Vĩnh Phúc đã đến Viện Bỏng Quốc gia để điều trị bỏng sau 1 tuần hút mỡ đùi tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo thông tin trên Zing, sau khi tư vấn, nữ khách hàng được chỉ định hút mỡ ở vùng bụng dưới, 2 mặt đùi trong với giá 50 triệu đồng. Sau 1 tuần, bệnh nhân bị đau rát nên đến Viện Bỏng Quốc gia kiểm tra.

Vùng đùi của nạn nhân bị bỏng nặng sau khi hút mỡ đùi tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn - Ảnh: Internet

Tại đây, nữ bệnh nhân được chẩn đoán bị bỏng độ 3 da vùng đùi, hoại tử thượng bì da mặt trong hai đùi, một số vị trí phải tiến hành ghép da. Nạn nhân phải chịu di chứng là vùng da ở một số nơi bị co kéo khiến chức năng của 2 chân bị ảnh hưởng.

Trước đó đã có một người đàn ông tử vong tại thẩm mỹ viện này sau khi hút mỡ bụng - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 27/12/2019, đã có một người đàn ông tử vong tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn sau khi hút mỡ bụng.

Vụ việc đã nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Ai nấy đều vô cùng hoang mang vì Tết là dịp mọi người tranh thủ đi làm đẹp. Thế nhưng thời gian gần đây lại thường xuyên xảy ra những vụ biến chứng thẩm mỹ.

"Đi làm ở chỗ rẻ cũng chết, chỗ mắc cũng tiêu đời. Giờ không biết làm đẹp ở đâu luôn. Mong ai làm thẩm mỹ, mở trung tâm ra thì làm ơn có tâm chút đừng để khách hàng lãnh hậu quả kinh hoàng như thế", L. M bình luận.

"Nhìn sợ thật luôn, chỉ mong không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của 2 chân. Thôi chị em nào mập thì chịu khó tập thể dục, ăn kiêng chứ mấy viện thẩm mỹ giờ cũng khó tin lắm", V.A đưa lời khuyên.

Khám chữa cho bệnh nhân thẩm mỹ mắt hỏng tại spa, bác sĩ đau xót khi phát hiện cô gái dương tính với HIV Những dòng nhắn gửi kèm lời ''cảnh báo'' của nữ bác sĩ thẩm mỹ dưới đây khiến không ít người bàng hoàng, đặc biệt là chị em phụ nữ - những người yêu thích làm đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-rung-minh-hinh-anh-co-gai-tre-bi-hoai-tu-bong-da-dui-vi-hut-mo-can-tet-347971.html