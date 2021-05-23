Hình ảnh bé trai mắc Covid-19 ngồi nép mình vào bức tường, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra xa khiến nhiều người không khỏi xót xa.
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Hình ảnh bé được một tài khoản có tên T.D đã chia sẻ lên mạng xã hội, với nội dung: "Không cầm được lòng khi thấy hình ảnh này mọi người ạ. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhập viện chiều nay. Con ngồi ngoan trên ghế một mình, thi thoảng nép vào cánh cửa, mắt ngơ ngác chẳng có người lớn bên cạnh. Con mới 6 tuổi, mẹ F0, bố đi cách ly. Ông bà thì ốm. Các cô hỏi ăn gì cũng không ăn. Mang cho con bánh và sữa cũng không ăn. Mãi đến tối đói bón cho ít cháo mới chịu ăn, sau đó con ăn hết 1 miếng dưa hấu. Ăn xong, cún chạy vào phòng bệnh tưởng làm gì, hoá ra lấy khẩu trang ra đeo, rồi ngồi lại ngồi lên ghế. Con chẳng khóc, cô bảo gì cũng vâng ạ, rồi gật gật. Hỏi mãi ăn phở bò nhé - Vâng ạ... Nhìn con mà thương quá không cầm được nước mắt".
Được biết, bé tên là Đ.T., 6 tuổi. Khi ông nội có kết quả dương tính với Covid-19, tất cả thành viên của gia đình đã được đưa đến khu cách ly tập trung. Sau đó mẹ và bà nội của bé trở thành F0 nên đã được chuyển đến quân y Lạng Giang điều trị. Người bố là F1 hiện đang cách ly tại Lạng Giang. Bé T. và em gái tiếp tục ở khu cách ly tập trung tại trường. Tới ngày 20/5 bé T. được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để chờ kết quả. Sáng 21/5 cháu bé đã nhận được kết quả dương tính với Covid-19.
Chia sẻ với phóng viên Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị T. - bác của cháu bé cho biết: "Mới đầu cháu có sợ hãi và khóc, sau đó được các nhân viên y tế quan tâm chăm sóc nên hiện tại cháu cũng đã ổn định hơn rồi. Khi vào khu cách ly, cháu đang bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở nhưng không sốt".
Sau khi nhận kết quả, gia đình đã xin cho bé trai được chuyển về chỗ mẹ để tiện chăm sóc, hai mẹ con đang được điều trị tại Lạng Giang.
Sau khi hình ảnh cháu bé được đăng tải trên MXH, nhiều người đã không khỏi xúc động khi thấy cháu còn quá nhỏ và ngây thơ để đối diện với dịch bệnh nguy hiểm. Hy vọng cháu và gia đình sẽ sớm ổn định sức khỏe. Trong đợt dịch lần này, Bắc Giang trở thành điểm nóng khi liên tiếp ghi nhận các ca dương tính. Nhiều em nhỏ đã phải rời xa vòng tay bố mẹ để vào khu cách ly. Hy vọng tình hình dịch bệnh mau chóng được kiểm soát để không phải chứng kiến những hình ảnh xót xa như thế này.