Hình ảnh bé được một tài khoản có tên T.D đã chia sẻ lên mạng xã hội, với nội dung: "Không cầm được lòng khi thấy hình ảnh này mọi người ạ. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhập viện chiều nay. Con ngồi ngoan trên ghế một mình, thi thoảng nép vào cánh cửa, mắt ngơ ngác chẳng có người lớn bên cạnh. Con mới 6 tuổi, mẹ F0, bố đi cách ly. Ông bà thì ốm. Các cô hỏi ăn gì cũng không ăn. Mang cho con bánh và sữa cũng không ăn. Mãi đến tối đói bón cho ít cháo mới chịu ăn, sau đó con ăn hết 1 miếng dưa hấu. Ăn xong, cún chạy vào phòng bệnh tưởng làm gì, hoá ra lấy khẩu trang ra đeo, rồi ngồi lại ngồi lên ghế. Con chẳng khóc, cô bảo gì cũng vâng ạ, rồi gật gật. Hỏi mãi ăn phở bò nhé - Vâng ạ... Nhìn con mà thương quá không cầm được nước mắt".

Nhân viên y tế bón cháo cho bé - Ảnh: FB

Hình ảnh bé trai ngơ ngác, ngồi dựa vào tường khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt - Ảnh: FB

Được biết, bé tên là Đ.T., 6 tuổi. Khi ông nội có kết quả dương tính với Covid-19, tất cả thành viên của gia đình đã được đưa đến khu cách ly tập trung. Sau đó mẹ và bà nội của bé trở thành F0 nên đã được chuyển đến quân y Lạng Giang điều trị. Người bố là F1 hiện đang cách ly tại Lạng Giang. Bé T. và em gái tiếp tục ở khu cách ly tập trung tại trường. Tới ngày 20/5 bé T. được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để chờ kết quả. Sáng 21/5 cháu bé đã nhận được kết quả dương tính với Covid-19.