Bức xúc vì cụ bà bán hàng rong ngồi trước cửa, người phụ nữ lái xe máy cán nát mẹt hoa quả

Xã hội 21/01/2020 20:02

Sự việc người phụ nữ lái xe máy cán mẹt hoa quả của cụ bà bán hàng rong thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người phụ nữ chạy xe tay ga cán mẹt hoa quả của cụ bà bán hàng rong khiến nhiều người bức xúc.

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Câu chuyện khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: FB

"Đang đợi xe để về quê thì nghe tiếng "xoẹp xoẹp" kèm theo tiếng kêu của bác bán hoa quả "ối giời ơi cháu ơi". Cán nát mẹt hoa quả của người ta xong còn cán qua tiếp rồi chửi bác "ngày nào cũng ngồi đây".

Đúng bác này ngồi bán ở đây là không hợp lí nhưng không hề gây vướng nhiều đến chỗ để xe của nhà này. Lúc bà đấy phi xe vào còn lao thẳng cái bánh xe trước chạm người bác bán hoa quả cơ.

Bác đấy chỉ biết đứng dậy bảo "cho bác xin, cháu ơi, thôi". Xong bê mẹt hoa quả đi chỗ khác. Cái mẹt của người ta chỉ có vài quả táo ta, mấy quả bưởi rám, người ta cố bán nốt không cho ngồi thì nhắc người ta đứng ra. Bác này bằng tuổi cha tuổi mẹ mà cô này cư xử thế, ai lại làm thế bao giờ", dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh. 

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Người phụ nữ được cho là cố tình cán nát mẹt hoa quả của cụ bà bán hàng rong - Ảnh: FB

Chủ nhân bức ảnh cho biết do cụ bà bán hàng rong ngồi trên vỉa hè, phía trước shop quần áo của người phụ nữ nên người này lái xe máy cán nát mẹt hoa quả. 

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được vô số bình luận bức xúc. Hầu hết mọi người đều cho rằng người phụ nữ chạy xe máy hành động quá ngang ngược, vô lý. Nếu cụ bà chắn lối thì chỉ cần nhắc người ta đứng gọn vào là được, không thể cán nát đồ của người ta như thế.

Mọi chuyện hiện có vẻ đã vượt tầm kiểm soát khi một số dân mạng gọi điện đến shop quần áo chửi bới, lăng mạ người phụ nữ trong hình.

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