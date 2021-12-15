Theo ông Nguyễn Hữu Độ, nhiều địa phương chưa thể cho học sinh đến trường học trực tiếp do dịch COVID-19 phức tạp thì có thể được kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến.

Theo Vietnamplus đưa tin, ngày 15/12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ đã làm rõ nội dung của văn bản số 5766/BGDĐT-GDTT ban hành ngày 13/12/2021, hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với diễn tiến dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định, nếu vì điều kiện nhiều địa phương chưa thể đến trường học trực tiếp, học sinh lớp 1, lớp 2 có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Đối với những khu vực đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch, học sinh có thể đến trường học tập thì khẩn trương ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh và thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ trực tiếp.

Ông Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra thực hiện lớp 1 - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, đối với học sinh lớp 1, lớp 2 đang học qua truyền hình, quá trình học tập của các em thiếu sự tương tác và nhà trường cùng các thầy, cô giáo chưa có đánh giá chính xác việc các em thu nhận được kiến thức tới đâu. Vì vậy, trong điều kiện cho phép, cần tạo điều kiện tối đa để học sinh được tới trường củng cố kiến thức và được hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra định kỳ trực tiếp.

Với lớp 3, 4, 5, học sinh cơ bản đã có ý thức và kỹ năng học tập, kỹ năng làm bài định kỳ theo đặc trưng của từng môn học trong quá trình học từ các năm trước. Do vậy, việc kiểm tra trực tuyến sẽ thuận lợi hơn với học sinh các khối lớp này.

Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tùy điều kiện thực tế ở các địa phương, các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến.

Đồng thời, các địa phương có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian thực hiện kiểm tra phù hợp với kế hoạch năm học này, kế hoạch năm học mới và tình hình dịch bệnh tại địa bàn.

Xuất hiện nhiều F0 là học sinh, hàng ngàn phụ huynh đổ xô đi mua kit test nhanh ngay trong đêm trước ngày đến trường Bởi theo yêu cầu của nhà trường qua nhóm Zalo, học sinh buộc phải test COVID-19 và báo kết quả về trường ngay trong đêm trước khi đến trường vào sáng 14/12.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-gddt-hoc-sinh-lop-1-2-co-the-kiem-tra-danh-gia-truc-tuyen-tuy-vao-tinh-hinh-dich-benh-tai-dia-phuong-441614.html