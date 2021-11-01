Bình Định: Phát hiện 2 học sinh tiểu học mắc Covid-19, giáo viên và bạn cùng lớp cách ly, toàn trường tạm dừng cho học trực tiếp

Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã tạm thời cho học sinh toàn trường dừng học trực tiếp sau khi phát hiện 2 học sinh lớp 1 và lớp 3 của trường này mắc Covid-19.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 1/11, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cho biết, ngành y tế địa phương đang tiến hành các thủ tục để cách ly 3 giáo viên và 57 học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp, xã Phước Hiệp.

Nguyên nhân do các trường hợp trên đã tiếp xúc gần với 2 ca F0 là anh em ruột ở địa phương và cũng là học sinh lớp 3A với lớp 1A của Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp.

Ngành y tế Bình Định tiến hành khử khuẩn tại các trường học có học sinh và giáo viên mắc Covid-19 - Ảnh: Người Lao động

Trước đó, ngày 30/10, 2 em học sinh trên cùng mẹ (SN 1986; ngụ thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp) được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả tất cả đều dương tính nên được cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm lại. Ngày 31/10, kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy 3 mẹ con đều dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện 2 em học sinh mắc Covid-19, Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp đã tạm thời cho học sinh toàn trường dừng học trực tiếp từ ngày 1 đến 6/11.

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