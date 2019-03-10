Bị vợ tố dàn dựng, chồng cô giáo ở Bình Thuận phản pháo: ‘Đã cung cấp clip và chứng cứ khác cho cơ quan chức năng'

Sau khi đọc thông tin vợ tố mình dàn dựng mọi việc, chồng của cô H. đã lên tiếng phản pháo.

Liên quan đến vụ chồng tố vợ và nam sinh lớp 10 vào nhà nghỉ ở Bình Thuận, hôm qua (9/3), trao đổi với báo chí, cô H. cho biết mọi việc đều do chồng mình dàn dựng vì cả hai đang trong quá trình chuẩn bị ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con.

Cô H. khẳng định rằng “giữa cô và trò hoàn toàn trong sáng”. Cô vào nhà nghỉ là vì trước đó em gái có nhờ tìm giùm phòng trọ. Vì nam sinh T.A nói gần nhà có người cho thuê nên cô đến xem.

Lúc cô vào nhà vệ sinh thì chồng và gia đình chồng đến làm ầm ĩ, quay clip. Sau đó, chồng cô đã dùng clip này đến nhà học sinh để yêu cầu giải quyết vụ việc.

Tháng 1/2019, nhà trường tổ chức buổi giải quyết vụ việc. Tại đây, phụ huynh của em T.A bắt cô viết theo giấy cam kết có sẵn. Vì muốn mọi việc được giải quyết êm thấm, cô H. đã làm theo.

Cô H. tố chồng dàn dựng vụ việc để giành quyền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trước những lời trần tình của vợ, anh T. (chồng cô H.) khẳng định những thông tin trên là không đúng sự thật. Anh có những bằng chứng khác và đã gửi chúng đến cơ quan chức năng.

“Clip và chứng cứ khác nữa tôi cung cấp cho cơ quan chức năng cùng với nhà trường xác minh làm rõ. Thời gian tới cơ quan chức năng sẽ trả lời về sự việc…”, anh T. bức xúc chia sẻ trên Tuổi trẻ.

Như thông tin trước đó đã đưa, chồng cô H. đã gửi đơn tố cáo đến lãnh đạo một trường THPT trên địa bàn thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) về việc vợ mình có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10 (chưa đủ 16 tuổi). Trước đó, cô giáo và nam sinh này đã bị gia đình cảnh cáo, bắt viết cam kết nhưng cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ.

Trước những thông tin trái chiều từ cô H. và chồng, cộng đồng mạng vô cùng quan tâm đến diễn biến tiếp theo của vụ việc và hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra sự thật và kết thúc câu chuyện lùm xùm này.

Cô giáo bị tố “quan hệ” với nam sinh cho rằng bị chồng dàn dựng Sáng nay (9/3), cô giáo Hạ - người trong cuộc, lên tiếng về vụ việc bị chồng tố cáo có quan hệ bất chính với nam sinh đang học lớp 10.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-vo-to-dan-dung-chong-co-giao-o-binh-thuan-phan-phao-da-cung-cap-clip-va-chung-cu-khac-cho-co-quan-chuc-nang-317838.html