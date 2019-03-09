Cô giáo ở chung phòng khách sạn với nam sinh lớp 10 trần tình: ‘Giữa cô và trò hoàn toàn trong sáng’

Cô H. cho rằng mình bị chồng hãm hại để giành quyền nuôi con. Ngay cả phụ huynh học sinh cũng bị chồng cô gây sức ép khiến sự việc trở nên ồn ào hơn.

Nhiều ngày qua, vụ việc cô giáo bị phát hiện vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10 ở Bình Thuận khiến dư luận xôn xao. Mới đây, trao đổi với một số cơ quan báo chí, cô giáo này đã lên tiếng trần tình. Theo VOV, cô giáo trong vụ lùm xùm này là cô P.T.V.H (31 tuổi, giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, cô H. khẳng định mình không có quan tình cảm bất chính với em N.T.A (học sinh lớp 10) như đơn tố cáo. Cô cho rằng anh Lê Thanh T. (chồng mình) đã vu oan cho mình để giành quyền nuôi con vì trước khi xảy ra sự việc, mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt. Cả hai sẽ ra tòa vào ngày 12/3 tới và tranh chấp quyền nuôi con. Cô cho biết, vào ngày 6/1/2019 (trước Tết Kỷ Hợi), khi về nhà mẹ ruột thì em gái cô có nhờ tìm giúp phòng trọ để chuyển ra ở riêng. Vì không biết rõ chỗ cho thuê nên cô có hỏi các em học sinh. Lúc này T.A mới cho biết gần nhà mình có chỗ cho thuê và nhận lời chở cô đi.

Vụ việc cô giáo bị chồng tố vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10 gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua - Ảnh minh họa: Internet Vì chồng cô H. có định vị theo dõi nên biết được địa chỉ khu nhà nghỉ đó. Khi cô H. vào xem nhà vệ sinh, T.A đứng phía trước cùng chủ nhà nghỉ thì chồng và gia đình chồng cô H. kéo đến "bắt gian". “Áo ngực và bao cao su do chồng em quăng xuống để quay phim, chứ không hề có quan hệ gì trong đó. Giữa cô và trò hoàn toàn trong sáng”, cô Hạ trần tình trên VOV. Liên quan đến việc thừa nhận có quan hệ tình cảm với học sinh, cô H. cho biết chồng mình đã gây sức ép lên gia đình học sinh. Phụ huynh tưởng con mình phạm lỗi, bị đánh ghen nên cùng lên gặp hiệu trưởng. Tờ cam kết đã được gia đình học sinh viết sẵn rồi bắt cô viết lại y hệt. “Hiệu trưởng nói cái này giải quyết nội bộ thôi, em cứ ghi không mất mát gì đâu”, cô giáo này kể thêm. Trong tình huống đó, vì để mọi việc êm xuôi, cô H. đã đồng ý viết cam kết. Tuy nhiên, nhiều ngày qua khi sự việc bị lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người lợi dụng cơ hội này để tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến danh dự của cô H., nhà trường và một số người khác. Chính vì vậy, cô H. hy vọng mọi người sẽ tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc để không gây ảnh hưởng đến cuộc sống người khác. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vụ cô giáo ở chung phòng với nam sinh dưới 16 tuổi trong khách sạn: Không dung túng cho hành vi trái luân thường đạo lý Đó cũng chính là lời khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: "Nếu xác định vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Địa phương không dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật, trái với luân thường đạo lý".

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