Bị tố vào nhà nghỉ với cô giáo, nam sinh lớp 10 lên tiếng: ‘Con trong sạch nên chẳng sợ gì cả’

Mới đây, theo thông tin từ Zing, gia đình nam sinh đã có những phát ngôn mới nhất liên quan đến vụ việc.

Nhiều ngày qua, vụ việc cô giáo ở Bình Thuận bị chồng tố cáo có quan hệ trên mức tình cảm với nam sinh mới học lớp 10 khiến dư luận xôn xao.

Người mẹ kể: “Cháu nói không có và nói cứ để công an điều tra làm rõ vụ việc, con trong sạch nên chẳng sợ gì”.

Theo đó, họ đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Gia đình chỉ mới nghe thông tin vụ việc từ phía chồng cô H., tuy nhiên nam sinh phủ nhận vụ việc trên.

Bà còn cho biết thêm, trước đó gia đình được chồng cô H. gọi mời đến nhà, thông báo vụ việc cho gia đình và hẹn ngày lên trường làm việc. Tại đây, cô H. đã viết cam kết sẽ không qua lại với nam sinh này nữa.

Về phía mình, trao đổi với một số cơ quan báo chí, cô H. kể thường bị chồng ghen tuông, đánh đập nên nộp đơn ly hôn và đang tranh chấp quyền nuôi con.

Trước Tết Nguyên đán, cô về nhà thì được em gái nhờ tìm nhà trọ giúp. Khi cô hỏi học trò thì nam sinh T.A bảo gần nhà có chỗ cho thuê nên dẫn cô đi xem. Khi cô vào nhà vệ sinh để xem, cậu học trò đứng ngoài thì chồng và nhà chồng ập đến, làm ầm ĩ.

Cô còn khẳng định giữa cô và trò hoàn toàn trong sáng. Áo ngực và bao cao su do chồng cô quăng xuống để quay phim, chứ không hề có quan hệ gì. Về bản cam kết không qua lại với nam sinh, cô cho biết đó là do người nhà của em này viết sẵn, sau đó cô viết theo toàn bộ.

Cô cho rằng chồng mình dàn dựng mọi chuyện để giành quyền nuôi con.

Trước những lời tố cáo của vợ, chồng cô H. đã lên tiếng phản pháo và cho biết đã gửi những chứng cứ khác cho nhà trường và cơ quan chức năng.

Cô H. cho rằng chồng mình dàn dựng vụ việc để giành quyền nuôi con khi ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Anh cho biết trong 3 năm kết hôn, gia đình anh khá hạnh phúc. Tuy nhiên đến tháng 9/2018, anh phát hiện vợ có những biểu hiện khác thường và thường cầm điện thoại nhắn tin.

Sau khi theo dõi, anh phát hiện vợ mình và nam sinh lớp 10 có quan hệ tình cảm với nhau.

“Đọc những tin nhắn đó, tôi như không còn sức sống, 2 chân khuỵu xuống một lúc sau mới đi được nhưng tôi vẫn khuyên vợ về với gia đình. Kể từ đó, vợ chồng tôi hay cãi nhau hơn", người chồng chia sẻ trên Zing.

Vào ngày xảy ra sự việc, anh theo dõi định vị thì phát hiện vợ mình vào nhà nghỉ. Khi anh đến nơi, xin chủ nhà nghỉ vào trong thì phát hiện vợ đang ở cùng một nam sinh. Tại đây, mặc dù hai người đều mặc quần áo nhưng trên giường vẫn còn bao cao su và áo ngực của cô H.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.