Ngày 5/2, bác sĩ CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cứu sống nữ bệnh nhân sốc phản vệ suy đa tạng do bị ong đốt.

Thiếu nữ N.L.T. (16 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, Cần Thơ) bị ong đốt vào chân, sau đó nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, tím tái, mạch nhanh nhẹ, huyết áp không đo được nên đến bệnh viện địa phương cấp cứu, xử trí sốc phản vệ. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên tuyến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bệnh nhân bị ong đốt nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Vietnamnet

Bệnh nhân nhập viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, bị nổi mề đay toàn thân, phù mi mắt hai bên, mạch nhanh, huyết áp giảm nặng, khó thở, tím tái… Ngay sau đó, bệnh nhân được nhập Khoa Hồi sức tích cực, chống độc điều trị trong tình trạng hôn mê, thở máy, huyết áp tụt.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy đa cơ quan; chức năng gan và thận suy giảm, tổn thương cơ tim. Bác sĩ hội chẩn xác định bệnh nhân bị sốc phản vệ mức độ nặng do ong đốt biến chứng, dẫn đến suy đa cơ quan, rối loạn đông máu.

Bệnh nhân được điều trị tích cực theo phác đồ sốc phản vệ phối hợp lọc máu liên tục trong 56 giờ.

Sau quá trình lọc máu, bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số suy tạng cũng dần bình thường trở lại. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu ổn định.

Bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống cho biết, ong có rất nhiều loài, trong đó ong vò vẽ, ong bắp cày là những loài có độc tính cao.

Theo các chuyên gia chống độc, nếu bị ong đốt nhiều nốt hoặc bị đốt ở các vị trí như đầu, mặt, cổ, bị dị ứng với nọc ong, sốc hoặc nhiễm độc,… có thể nguy hiểm đến tính mạng.

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