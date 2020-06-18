Bị mỉa mai vì sinh toàn con gái, ông bố chỉ đáp trả 1 câu khiến em họ 'cứng họng'

Sau khi bị em họ mỉa mai vì sinh toàn con gái, ông bố chỉ đáp trả bằng 1 câu nói khiến người này “cứng họng”.

Mặc dù đã là thế kỷ 21 nhưng vẫn còn không ít người có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Một số người cho rằng gia đình phải có ít nhất 1 đứa con trai để nối dõi tông đường. Chính vì suy nghĩ lạc hậu này, những gia đình sinh toàn con gái thường bị họ hàng, hàng xóm chế giễu, mỉa mai. Từng có trường hợp ông bố phải ngồi mâm dưới khi đi ăn giỗ chỉ vì không có con trai giống những người trong họ. Mới đây, một cô gái trẻ đã chia sẻ lại câu chuyện của chính gia đình mình, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, bố của cô vì sinh 3 người con gái nên bị em họ mỉa mai. Tuy nhiên, thay vì im lặng, ông đã đáp trả khiến người này chỉ biết nín lặng.

Câu chuyện ông bố bị mỉa mai vì sinh toàn con gái gây bão mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên các diễn đàn: "Chú có đẻ được 3 đứa con gái như tôi không? Đây là bố tớ vừa cõng cháu ngoại vừa quét nhà trong khi 4 mẹ con tớ đang ngồi ăn trái cây. Nhà tớ mặc dù không có con trai nhưng lúc nào cũng vui vẻ.

Bố tớ chưa một lần than thở là vì sao không có lấy một đứa con trai. Bố tớ yêu thương 3 chị em tớ lắm. Đi đâu cũng mua đồ ăn về cho 3 đứa. Lúc thì gà rán, lúc thì vịt quay, khi thì lại trà sữa. Dù không có con trai nhưng ông bố vẫn vô cùng vui vẻ, thương yêu các con - Ảnh: Facebook Nói nhỏ với mọi người là có lần bố tớ giận chú họ của tớ vì cái tội dám nói bố tớ là: ‘Cái gì anh cũng hơn nhưng anh thua em một chuyện là anh không đẻ được con trai’. Lúc đó bố tớ nổi giận, kêu là: ‘Chú có đẻ được 3 đứa con gái ngoan ngoãn như nhà tôi không? Khi nào chú đẻ được 3 đứa con gái như tôi đi thì chú hãy nói câu đó’. Nghe xong mà tự nhiên thấy ấm lòng. Yêu bố!”. Kèm theo đó, cô gái còn chia sẻ bức ảnh bố mình vừa cõng cháu vừa lau nhà. Bên dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ gia đình cô gái. Đặc biệt, ai nấy đều khen ngợi tư tưởng của ông bố này. “Con nào mà chẳng là con, miễn là cả nhà thương nhau và hạnh phúc là được”, L.M chia sẻ. “Công nhận, cực ghét giọng điệu của mấy người mỉa mai không đẻ được con trai thế không biết. Nhà mình có 2 đứa con gái, mà bố mình lúc nào cũng hãnh diện với đời”, A.L bức xúc.

Vợ mất trên bàn mổ khi vừa sinh con gái, chồng chết lặng ôm 2 con khờ dại: "Con bé cứ hỏi chừng nào mẹ mới dậy chơi với em" Ẵm đứa con gái nhỏ được vài ngày tuổi vào lòng, anh Thoại đau đớn thắp nén hương lên bàn thờ vợ, nghẹn ngào. Sự ra đi đột ngột của chị Em khiến đứa trẻ mới lọt lòng đã thiếu đi hơi ấm của mẹ, trong khi đứa con gái lớn vừa lên 3 suốt ngày khóc ngất, chạy đi tìm mẹ trong vô vọng.

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