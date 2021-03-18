Bị gia đình mắng vì đánh nhau lột áo, kéo lê bạn trên đường, nữ sinh lớp 10 bỏ nhà ra đi

Xã hội 18/03/2021 20:38

Sau khi xảy ra sự việc, N. bị gia đình trách mắng nên đã bỏ nhà đi. Hiện gia đình đã xác định được nữ sinh đánh nhau với bạn này ở đâu và đang gọi về.

Theo Doanh nghiệp & Tiếp Thị, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã vào cuộc, xác minh trường hợp nữ sinh đánh nhau trưa 17/3. Đồng thời làm rõ hành vi quay clip rồi lan truyền trên mạng do 1 nam sinh cùng trường ghi lại. 

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Nữ sinh lớp 10 đã lột áo của bạn vứt xuống ruộng rồi kéo lê bạn trên đường - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh một trường THPT trên địa bàn huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội bị bạn lột áo khoác ngoài vứt áo xuống ruộng và kéo lê trên đường. Đáng nói, dù rất nhiều học sinh chứng kiến sự việc nhưng không ai can ngăn.

Theo thông tin ban đầu, em N.N.A. và Đ.M.N.(cùng học khối 10) nảy sinh mâu thuẫn do việc N. trả áo cho A. nhưng A. chưa trả lại cho N..

Vào sáng cùng ngày, giữa hai nữ sinh xảy ra xô xát trong khuôn viên trường nhưng đã được can ngăn. Thế nhưng, buổi trưa 2 nữ sinh tiếp tục gặp nhau ngoài khuôn viên trường để "giải quyết" mâu thuẫn. Trong quá trình đó, N. đã lột áo bên ngoài của A..

Khi bị gia đình trách mắng về hành vi của mình. N. đã bỏ nhà ra đi. Hiện gia đình đã xác định được nữ sinh này ở đâu và đang gọi về. Còn về người quay clip, cơ quan chức năng cũng đã xác định do 1 nam sinh trong trường lúc chứng kiến quay lại và truyền cho 1 nhóm bạn xem.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Sau khi bơm rửa mũi thấy trẻ có hiện tượng khó chịu, quấy khóc bất thường, gia đình kiểm tra mới phát hiện là đã bơm nhầm 20ml dung dịch cồn 90 độ để rửa mũi.

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