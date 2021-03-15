Bắc Giang: Rửa mũi nhầm bằng cồn 90 độ, bé trai 5 tháng tuổi bị bỏng niêm mạc phải nhập viện cấp cứu

Xã hội 15/03/2021 23:09

Sau khi bơm rửa mũi thấy trẻ có hiện tượng khó chịu, quấy khóc bất thường, gia đình kiểm tra mới phát hiện là đã bơm nhầm 20ml dung dịch cồn 90 độ để rửa mũi.

 

Theo Gia Đình Mới, cháu Phan M.K. (5 tháng tuổi, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng kích thích, quấy khóc, ho có đờm và mũi xuất tiết dịch nhiều sau khi sau khi người nhà dùng xilanh bơm nhầm 20 ml dung dịch cồn 90 độ rửa mũi cho trẻ. Khiến bé bị bỏng niêm mạc nặng phải vào viện cấp cứu.

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Bé K. được bác sĩ thăm khám - Ảnh: Gia Đình Mới

Trước đó ngày 9/3 bé M.K. đã có hiện tượng nghẹt mũi, đặc biệt buổi sáng ngày 11/3/2021 thấy tình trạng nghẹt mũi nghiêm trọng hơn, bé bị chảy nhiều nước mũi xanh nên gia đình đã tự rửa mũi cho trẻ bằng cách dùng xilanh hút 20ml dung dịch rửa mũi bơm trực tiếp vào mũi trẻ.

Sau khi bơm rửa mũi, thấy cháu K. có hiện tượng khó chịu, quấy khóc bất thường. Gia đình kiểm tra thì phát hiện đã bơm nhầm 20ml dung dịch cồn 90 độ để rửa mũi cho cháu.

Rất may, ngay khi phát hiện sự nhầm lẫn phụ huynh đã nhanh chóng xử lý rửa mũi lại nhiều lần bằng nước sạch và khẩn trương đưa trẻ nhập viện Sản Nhi Bắc Giang.

Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bé K. bị bỏng niêm mạc mũi. Tại bệnh viện, bé K. được truyền dịch, truyền kháng sinh, giảm đau và theo dõi sát sao các dấu hiệu sinh tồn. Sau 12 tiếng kể từ khi nhập viện, tình trạng trẻ đã ổn định, nhịp tim nhịp thở đều, da môi hồng và bú sữa mẹ được.

Sau 4 ngày điều trị, cháu K đã được xuất viện về nhà với gia đình.

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Từ khóa:   tai nạn trẻ em tai nạn hy hữu tai nạn y khoa

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