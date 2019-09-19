Bị gạ gẫm, nữ sinh sở hữu vòng ngực 1m gây xôn xao MXH đáp trả cao tay

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi như hiện nay, các cô gái xinh đẹp, sở hữu vòng 1 khủng, có phong cách ăn mặc gợi cảm dễ dàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

H.K sở hữu vòng 1 lên đến 100cm gây chú ý - Ảnh: FBNV

Một trong những nữ sinh đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội hiện nay là H.K (quê Quảng Ngãi, sinh năm 1999) hiện đang học đại học tại TP.HCM. Được biết nữ sinh này sở hữu vòng 1 lên đến 100cm. Theo chia sẻ của H.K trên Helino, cô nàng từng bị bạn bè chế giễu, tự ti vì vòng 1 “ngoại cỡ”.

Tuy nhiên, sau một thời gian bị trêu chọc, cô đã học được cách yêu bản thân hơn. Thậm chí cô nàng còn tự tin diện những bộ trang phục gợi cảm, khoe lợi thế vòng 1. Mặc dù bố mẹ khá thoáng trong việc ăn mặc của con gái nhưng H.K chỉ mặc sexy khi đi chơi, đi bơi hoặc tập gym, còn lúc thường ngày thì H.K chọn phong cách ăn mặc khá đơn giản.