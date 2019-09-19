Bị gạ gẫm, nữ sinh sở hữu vòng ngực 1m gây xôn xao MXH đáp trả cao tay

Không chỉ gây chú ý vì sở hữu vòng ngực lên đến 1m, nữ sinh này còn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng vì phong cách ăn mặc gợi cảm.
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Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi như hiện nay, các cô gái xinh đẹp, sở hữu vòng 1 khủng, có phong cách ăn mặc gợi cảm dễ dàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Một trong những nữ sinh đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội hiện nay là H.K (quê Quảng Ngãi, sinh năm 1999) hiện đang học đại học tại TP.HCM. Được biết nữ sinh này sở hữu vòng 1 lên đến 100cm. Theo chia sẻ của H.K trên Helino, cô nàng từng bị bạn bè chế giễu, tự ti vì vòng 1 “ngoại cỡ”.
Tuy nhiên, sau một thời gian bị trêu chọc, cô đã học được cách yêu bản thân hơn. Thậm chí cô nàng còn tự tin diện những bộ trang phục gợi cảm, khoe lợi thế vòng 1. Mặc dù bố mẹ khá thoáng trong việc ăn mặc của con gái nhưng H.K chỉ mặc sexy khi đi chơi, đi bơi hoặc tập gym, còn lúc thường ngày thì H.K chọn phong cách ăn mặc khá đơn giản.
Chính vì vẻ ngoài sexy mà đôi khi H.K gặp nhiều rắc rối vì nhận được những tin nhắn khiếm nhã của người lạ. Trong những trường hợp này, cô cho biết sẽ chặn thẳng tay vì không thích những người xem thường phụ nữ.
Sau khi được chia sẻ trên các diễn đàn dành cho giới trẻ, những bức ảnh của nàng hot girl mạng này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là cánh mày râu.