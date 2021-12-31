Bị bắt vì là đồng phạm, cha bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành có thể phải đối mặt với mấy năm tù?

Xã hội 31/12/2021 14:57

Trong vụ việc con gái bị mẹ kế bạo hành tử vong, ông Thái - cha ruột bé có thể đối mặt với nhiều tội danh cùng mức án khác nhau.

Hôm nay, ngày 31/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) với hành vi đồng phạm, giúp sức bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ, bạo hành dẫn đến cái chết thương tâm của bé N.T.V.A.

Bị bắt vì là đồng phạm, cha bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành có thể phải đối mặt với mấy năm tù? - Ảnh 1

Dẫn tin từ Pháp luật và bạn đọc, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.HN) nhận định, sống chung 1 nhà, ông Thái không thể không biết việc Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập cháu bé nhiều lần, nhiều ngày, để lại nhiều thương tích trên cơ thể con gái cho đến khi con tử vong. Thậm chí Thái có thể còn là đối tượng tiếp tay, giúp sức cho Trang thực hiện hành vi phạm tội.

Việc bắt khẩn cấp có nghĩa cơ quan chức năng đã nắm được chứng cứ chứng minh ông Thái có hành vi giúp sức cho người tình đánh đập con mình, nên được xem là đồng phạm trong vụ án.

Bị bắt vì là đồng phạm, cha bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành có thể phải đối mặt với mấy năm tù? - Ảnh 2

Theo luật sư Cường, nếu trong trường hợp ông Thái biết rõ hành vi đánh đập, hành hạ của bà Trang với bé V.A. từ lâu thì có thể bị xử hình sự tội "không tố giác tội phạm" với khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (Điều 390 Bộ luật hình sự 2015).

Bên cạnh đó, ông Thái cũng có thể bị truy tố “Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Với tội danh này, ông Thái có thể đối diện bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Bị bắt vì là đồng phạm, cha bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành có thể phải đối mặt với mấy năm tù? - Ảnh 3
Ông Thái tại hiện trường con gái bị bạo hành (Ảnh: Zing)

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra các vết thương để lại trên cơ thể nạn nhân, nếu có vết thương nào do chính người bố trực tiếp gây ra mà là nguyên nhân dẫn đến việc bé tử vong, ông Thái sẽ được xác định là người có vai trò trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Trong trường hợp điều tra người đánh cháu bé vẫn nhận thức được hành vi của mình và cố ý thực hiện mặc cho hậu quả chết người, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố người đã đánh cho bé về tội giết người với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bị bắt vì là đồng phạm, cha bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành có thể phải đối mặt với mấy năm tù? - Ảnh 4

Đến nay, kết luận của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chết là do phù phổi cấp, về các vết thương bầm tím gây ra. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ ai gây ra những vết thương này, vì sao cháu bé lại bị tổn thương ở phổi như vậy.

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