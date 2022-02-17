Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ lại trước cổng trường tiểu học xã Yên Thượng

Xã hội 17/02/2022 10:41

Người dân xã Yên Thượng tá hỏa phát hiện một bé sơ sinh nằm trong chiếc làn nhựa màu xanh đặt bên lề đường.

Theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, UBND xã Yên Thượng (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) vừa phát đi thông báo về việc tìm cha mẹ đẻ của một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 14/2, người dân xã Yên Thượng tá hỏa phát hiện một bé sơ sinh nằm trong chiếc làn nhựa màu xanh đặt bên lề đường, trước cổng Trường Tiểu học xã Yên Thượng.

Nhận được tin trình báo, công an xã đã đến hiện trường lập biên bản và phối hợp với quần chúng nhân dân đưa em bé đến trạm y tế xã để sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Qua thăm khám, được biết, đây là bé trai, nặng 4 kg, khoảng 10 ngày tuổi, tình trạng sức khỏe bình thường. Thời điểm phát hiện, bên cạnh em bé có một áo khoác màu đen, một áo len màu nâu sậm, một chiếc chăn chiên nhỏ màu hồng đỏ.

Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ lại trước cổng trường tiểu học xã Yên Thượng - Ảnh 1
Cơ quan chức năng phát thông báo cho người thân của bé trai đến nhận lại - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Theo UBND xã Yên Thượng, do cơ sở vật chất của trạm y tế xã không đáp ứng yêu cầu chăm sóc trẻ sơ sinh dài ngày nên chính quyền địa phương, công an xã, trạm y tế xã đã tạm bàn giao bé trai cho Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn.

Do chưa xác định cha mẹ đẻ của cháu bé nên UBND xã Yên Thượng thông báo ai là cha mẹ đẻ của bé trai thì liên hệ để làm thủ tục nhận lại con. Trong thời gian 7 ngày, nếu cha mẹ đẻ bé trai kể trên không đến nhận con thì UBND xã sẽ làm các thủ tục tiếp theo, theo quy định của pháp luật hiện hành.

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