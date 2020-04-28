Bé trai 4 tuổi thấy chai thuốc cai nghiện Methadone thì tưởng là siro nên lấy uống. Hậu quả, nạn nhân bị ngộ độc nguy kịch dẫn đến hôn mê sâu.

Cách đây không lâu, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bé trai N.H.C (4 tuổi, Mộc Châu, Sơn La) trong tình trạng ngộ độc nguy kịch chất gây nghiện.

Trước đó, ê kíp cấp cứu Bệnh viện tỉnh Sơn La đã cho bệnh nhi thở oxy, gây nôn, truyền dịch tăng bài niệu và tiêm tĩnh mạch. Tuy nhiên tình trạng bé C. không cải thiện, bé thở rít, có nhiều cơn ngừng thở ngắn, được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển tiếp xuống Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trưởng khoa Chống độc, Trung tâm Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng, phải thở máy và hôn mê sâu.

Bé trai ngộ độc nguy kịch vì thuốc cai nghiện Methadone của người chú - Ảnh:

Xét nghiệm nước tiểu cho thấy bé C. ngộ độc chất gây nghiện. Chất độc này chủ yếu gây ức chế hô hấp và rối loạn tri giác khiến bé rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Sau 7 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi tương đối ổn, còn khàn tiếng và thở rít thanh quản.

Người nhà bé C. cho biết, chú ruột của cháu bé (sống cùng nhà) vốn nghiện chất kích thích, nên có sử dụng thuốc cai nghiện Methadone đã được pha loãng, đựng trong chai nhựa trong, bảo quản trong tủ thuốc gia đình không có khóa.

Mới đây, người chú qua đời nhưng gia đình vẫn chưa vứt thuốc. Bé C. nhầm tưởng là siro nên uống phải. Gia đình phát hiện sự việc lập tức đưa bé đi cấp cứu.

Tai nạn ngộ độc thường xảy ra ở trẻ em dưới 6 tuổi. Trẻ ở độ tuổi này có bản năng tò mò, thích ăn hoặc uống những gì nhìn thấy hấp dẫn hay mang màu sắc sặc sỡ có sẵn ở gia đình. Chính vì vậy, cha mẹ cần chú ý bảo quản thuốc để tránh những tai nạn đáng tiếc.

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