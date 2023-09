Học sinh lớp 5 lấy bột thông bồn cầu chia cho các bạn ăn, hậu quả 44 em nhập viện cấp cứu

Trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 5 đã lấy gói bột thông bồn cầu của cô giáo cất dưới gầm cầu thang mang ra chia cho các bạn ăn, hậu quả 44 học sinh nhập viện cấp cứu.

Chiều 4/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ vụ 44 học sinh bị ngộ độc do ăn nhầm bột thông bồn cầu tại Trường Tiểu học xã Bắc An (TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, Công an TP. Chí Linh nhận được tin báo về việc nhiều học sinh Trường Tiểu học xã Bắc An phải nhập viện cấp cứu.

Quá trình xác minh cho thấy vào sáng cùng ngày, cô giáo Cao Thị Hà mua 4 gói bột màu trắng dùng để thông bồn cầu cất dưới gầm cầu thang của trường. Cô Hà định tối sẽ mang về nhà để thông bể phốt bị tắc.

Một học sinh lớp 5 lấy gói bột thông bồn cầu của cô giáo cất dưới gầm cầu thang mang ra chia cho các bạn ăn, hậu quả 44 học sinh nhập viện cấp cứu - Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 5A nhìn thấy đã lấy ra ăn, sau đó chia cho các bạn cùng lớp và các em học lớp dưới.

Hậu quả, 44 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Hiện khoảng 22 cháu tiếp tục được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Các y bác sĩ đang tích cực điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ ngộ độc.

