Cụ thể, bé trai H.H.P. (15 tháng tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc thuốc trừ sâu. Ngày 1/1, người nhà phát hiện bé P. uống thuốc sâu đựng trong chai trà xanh nên lập tức đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng co giật liên tục, kích thích vật vã, tăng tiết đàm nhớt... sau đó hôn mê dần, đồng tử co nhỏ như đầu kim.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày, bơm than hoạt tính, tiêm thuốc giải độc rồi chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM.