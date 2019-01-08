Mới đây, thông tin bé trai uống nhầm thuốc trừ sâu khiến dư luận xôn xao. Hầu hết những người có con nhỏ tự nhắc bản thân phải cẩn thận hơn nữa bởi bé trai này gặp nạn do sự vô tâm của cha mẹ.

Trẻ em vốn tính hiếu động, tò mò nên rất dễ gặp những tai nạn đáng tiếc. Chính vì thế, cha mẹ phải trông nom con thật cẩn thận vì đôi khi thủ phạm gây hại cho trẻ lại chính là những vật dụng trong nhà.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày, bơm than hoạt tính, tiêm thuốc giải độc rồi chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM.

Cụ thể, bé trai H.H.P. (15 tháng tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc thuốc trừ sâu. Ngày 1/1, người nhà phát hiện bé P. uống thuốc sâu đựng trong chai trà xanh nên lập tức đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng co giật liên tục, kích thích vật vã, tăng tiết đàm nhớt... sau đó hôn mê dần, đồng tử co nhỏ như đầu kim.

Bé trai uống nhầm thuốc sâu đựng trong chai trà xanh - Ảnh: Vietnamnet

May mắn là bé trai tiếp nhận điều trị khá tốt và đang dần hồi phục. Sau 7 ngày, bé không còn phải thở máy, tinh thần tỉnh táo.

Bé P. được xác định ngộ độc thuốc trừ sâu phospho hữu cơ chuyên dùng để diệt rầy, muỗi, gián, kiến. Gia đình đã tận dụng vỏ chai trà xanh thừa để đựng thuốc trừ sâu khiến bé trai uống nhầm.

Trước đây đã từng xảy ra không ít vụ trẻ uống nhầm xăng, dầu hỏa, hóa chất tẩy rửa, axit, thuốc diệt cỏ... Biểu hiện ngộ độc thường là ho sặc sụa, cơ thể tím tái, hơi thở có mùi hóa chất... Ngoài ra, có thể có vết bỏng quanh vùng miệng tái nhợt do trẻ đã nuốt phải một loại chất độc ăn mòn.

Việc cứu sống phụ thuộc vào loại hóa chất, nồng đồ, thời gian và liều lượng mà trẻ nuốt phải. Khi xảy ra tai nạn, cha mẹ đưa bé tới bệnh viện cấp cứu càng nhanh thì tỷ lệ được cứu sống càng cao.

Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Vietnamnet