Bé trai 10 tuổi tặng iPhone X, tình tứ với hot girl nóng bỏng khiến cánh mày râu ‘đỏ mắt’ ghen tỵ

Những bức ảnh ghi lại cảnh bé trai 10 tuổi âu yếm cô gái khoảng 20 tuổi có thân hình sexy khiến dân mạng sôi sục.

Chưa dừng lại ở đó, cậu bé còn mạnh tay mua một chiếc iPhone X tặng cho cô gái làm quà Giáng sinh. Cặp đôi tình tứ chụp ảnh... ... xem phim khiến nhiều người ganh tỵ - Ảnh: Facebook Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi này còn ôm ấp thân mật cùng nhau vào rạp chiếu phim, mua sắm và ăn vặt.

Cậu bé còn hào phóng dẫn người đẹp đi mua sắm.... ... tặng iPhoneX - Ảnh: Facebook Trong khi các cô gái ganh tỵ vì cô nàng được tặng hẳn iPhone X trong ngày Giáng sinh thì các đấng mày râu lại “nóng mắt” vì cậu bé này được hẹn hò thân mật với một cô gái có thân hình nóng bỏng và xinh đẹp như vậy. Một số người cho rằng cậu bé chắc hẳn là con của một gia đình đại gia hoặc được thừa kế tài sản kếch xù mới có thể chi nhiều đến như vậy. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng hai người này đang cố tình "diễn" thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Được biết, cậu bé trong bức ảnh là một diễn viên hài nhí ở Thái Lan - Ảnh: Facebook Theo thông tin từ Một Thế Giới, cậu bé trong ảnh tên Nantapong Kidwanpattana (10 tuổi), diễn viên hài của Thái Lan. Còn cô gái sexy trong những bức ảnh này là Rky Thitiworada – nữ DJ 23 tuổi nổi tiếng Thái Lan. Hiện tại, cả hai đang sống ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Trên thực tế, cả hai không phải là tình nhân của nhau, họ chỉ chụp những bức ảnh này với mục đích câu like. Một số hình ảnh sexy được nữ DJ chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Facebook Trên Facebook cá nhân của mình, cậu bé Nantapong Kidwanpattana còn cố tình câu like bằng việc tổ chức chương trình tặng iPhone X miễn phí mỗi ngày. Trong khi đó, nữ DJ nóng bỏng thì liên tục đăng ảnh, livestream những khoảnh khắc ăn mặc mát mẻ, khoe vòng 1 nhằm thu hút sự chú ý của các chàng trai.

Vợ bắt trả bài 1 đêm 4 lần mới cho 30 triệu mua iPhone X, chồng nào chịu nổi? Không phải ai cũng dư kinh tế để mua iPhone X giá từ 30 triệu đồng, kể cả những ông chồng làm lương cao nhưng bị vợ giữ hết tiền. Mới đây, chuyện người đàn ông khoe vợ cho tiền mua iPhone X nhưng bù lại phải trả bài một đêm 4 lần gây xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-10-tuoi-tang-iphone-x-tinh-tu-voi-hot-girl-nong-bong-khien-canh-may-rau-do-mat-ghen-ty-264090.html