Bé gái bị cha mẹ bỏ lại trên máy bay vì nguyên nhân không ai ngờ tới

Theo thông tin của Dailymail, sự t? vi ệc xảy ra vào ngày 10 tháng 4 vừa qua tại sân bay Quốc Tế Quảng Châu, Trung Quốc. Họ là hành khách trên chuyến bay có mã số CZ3484 của hãng hàng không China Southern Airlines, bay từ Thành Đô đến Quảng Châu. Khi tất cả hành khách của chuyến bay đã rời khỏi, nhân viên của hãng hàng không bắt đầu lau dọn. Họ đã sốc khi nhìn thấy một bé gái nằm ngủ trên băng ghế của máy bay.

Thông thường, người ta chỉ để quên những vật dụng như kính, sách, điện thoại trên máy bay. Nhưng mới đây, dư luận xã hội Trung Quốc xôn xao vì thông tin một cặp vợ chồng bỏ quên con gái 10 tuổi trên máy bay.

Sau khi được đánh thức, cô bé đã cung cấp số điện thoại của cha mẹ để nhân viên của hãng liên lạc. Lúc này, cha mẹ của cô bé đang ở khu vực lấy hành lý và vẫn chưa phát hiện mình lạc mất con gái.

Vì lúc lên máy bay, bé gái được cha mẹ cho ngồi ở một dãy riêng nên khi máy bay hạ cánh, họ không nhớ đến em. Người cha cho biết: “Tôi không nghĩ rằng con bé đã ngủ. Lúc xuống máy bay, tôi cứ nghĩ con bé luôn đi phía sau chúng tôi”. May mắn được nhân viên của hãng hàng không giúp đỡ nên chỉ sau 20 phút cô bé đã được gặp lại cha mẹ của mình.

Mặc dù đứa bé may mắn không gặp nguy hiểm, nhưng vụ việc trên đã dạy cho các bậc cha mẹ một bài học đắt giá. Khi đưa trẻ em đi cùng trên các phương tiện công cộng, phải luôn chú ý đến bé để không đi lạc hay bị kẻ xấu dụ dỗ.

Khi thông tin về vụ việc này được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Họ tỏ ra khá bất ngờ khi cha mẹ có thể bỏ quên đứa bé 10 tuổi trên chuyến bay. Một số người còn hài hước nói bài báo viết nhầm đứa trẻ 10 tháng tuổi thành bé gái 10 tuổi. Đa số cư dân mạng cho rằng cặp vợ chồng này quá vô tâm khi để con gái ngủ riêng một băng ghế mà không có ai bên cạnh. “Có thể họ nghĩ đứa bé 10 tuổi có thể tự lo hết mọi việc. Nhưng thực chất cô bé vẫn là một đứa trẻ cần được cha mẹ chăm sóc, bảo vệ. Khi đưa con ra ngoài, phụ huynh phải chú ý quan sát các em để tránh những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Hy vọng những việc như thế này sẽ không diễn ra thêm lần nào nữa”, ý kiến của một người dùng mạng xã hội.