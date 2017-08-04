Bé gái 15 tuổi hạ sinh con trai, nghi cha đứa bé là...người dượng

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm ADN nhằm xác định người đã khiến bé gái 15 tuổi mang thai.

Theo xác nhận từ Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Cà Mau, ngày 31/7/2017, bé gái Phạm Anh Th. đã hạ sinh con trai với cân nặng là 3,2kg. Cụ thể, theo giấy khai sinh, 'sản phụ nhí' sinh ngày 20/2/2002, tức chỉ mới 15 năm 6 tháng tuổi.

Hiện tại, tình trạng của cả hai mẹ con đều rất tốt và dự kiến sẽ xuất viện vào cuối tuần tới.

Anh Phạm Văn Toản (37 tuổi, ngụ tại ấp Kinh 9, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) – cha ruột của bé Th. cho biết, gia đình tình nghi người khiến Th. mang thai là dượng Út của bé. Anh kể, khoảng 10/2016, bé Th có về nhà ngoại chơi cùng ông bà và dì dượng Út. Sau đó, bé bị cả hai vợ chồng dì Út bí mật dắt lên Đồng Nai làm công nhân và bỏ dở lớp 9. Mãi đến khi phát hiện Th. mang thai hơn 3 tháng, dì Út mới đưa bé quay về nhà cha mẹ ruột.

Thời gian Th. quay về nhà, dượng Út đã nhắn tin vào số điện thoại của anh Toản: “Con muốn nói cho mọi người biết là con nhớ Th., chỉ muốn biết là bây giờ Th. sống thế nào thôi”. Sau đó​, anh Toản trả lời: “Vợ mày không nhớ, nhớ chi con tao… mày cũng gan quá rồi”.

Sau khi bé Th. sinh con, gia đình đã liên hệ với Công an Biên Hòa (Đồng Nai) và Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ.

Gia đình nạn nhân mong muốn kẻ xâm hại con mình phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

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