Sau khi nghe vợ đòi ly hôn, người chồng nghĩ quẩn uống thuốc diệt chuột tự tử cùng 2 con. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, lãnh đạo Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết tại phường Hải Hòa (TP Móng Cái) vừa xảy ra vụ việc 2 bố con tử vong nghi do uống thuốc diệt chuột tự tử.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối 1/3, người dân địa phương phát hiện anh N.V.C (sinh năm 1993, trú tại TP Móng Cái) cùng 2 con trai là N.T.K (sinh năm 2015) và N.M.K (sinh năm 2017) có biểu hiện bất thường, nghi do uống thuốc chuột tự tử.

Vì người vợ đòi ly hôn nên người chồng nghĩ quẩn, cùng 2 con uống thuốc chuột tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình và hàng xóm đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh C. và bé K. đã tử vong. Trong khi đó, con trai út của anh C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh để tiếp tục cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại đây, công an địa phương phát hiện dưới gầm giường nhà nạn nhân có lọ thuốc lạ nghi là thuốc diệt chuột.

Theo thông tin trên Người lao động, thời gian gần đây vợ chồng anh C. xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, người vợ muốn ly hôn nên có thể người chồng đã nghĩ quẩn, pha thuốc chuột rồi cho 2 con uống chung dẫn đến vụ việc đau lòng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mâu thuẫn gia đình, chồng bóp miệng vợ đổ thuốc trừ sâu ép uống Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc chồng bóp miệng vợ đổ thuốc độc ép uống rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

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