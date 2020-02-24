Bàng hoàng: Dì tưới xăng đốt cháu trai 6 tuổi vì gia đình chị gái nợ 3,9 triệu đồng chưa kịp trả

Xã hội 24/02/2020 08:06

Chỉ vì món nợ 3,9 triệu đồng mà người dì nhẫn tâm tưới xăng đốt cháu ruột. Nạn nhân chỉ mới 6 tuổi, bị bỏng 50% cơ thể.

Nhiều giờ qua, vụ việc dì tưới xăng đốt cháu xảy ra tại phường 10, TP. Vũng Tàu khiến dư luận bàng hoàng. Được biết nạn nhân là bé N.T.V (6 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu), bị dì ruột là Nguyễn Thị Ngọc Phượng (27 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) cố ý gây thương tích.

Theo chia sẻ của người thân nạn nhân trên Zing, suốt 2 ngày 22/2 và 23/2, Phượng thường xuyên đến nhà chị gái trên đường Lưu Chí Hiếu (phường 10, TP. Vũng Tàu) yêu cầu anh rể trả khoản nợ 3,9 triệu đồng.

Người anh rể hứa 17 giờ ngày 23/2 sau khi đi làm về sẽ trả đủ. Tuy nhiên, chưa đến giờ hẹn thì Phượng đã cầm dao và xăng đến nhà chị gái. Tại đây, Phượng và chị gái cãi nhau. Sau đó, người phụ nữ này đổ xăng lên người bé V. rồi châm lửa đốt.

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Phượng bị người dân bắt sau khi gây án - Ảnh: Internet

Thấy vậy, mẹ của bé lao vào ôm con dập lửa nên cũng bị bỏng nặng. Ngay sau đó, 2 nạn nhân đã được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu.

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Bé V. bị bỏng 50% cơ thể - Ảnh: Zing

Bé V. đã được đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) điều trị. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé bị bỏng 50% cơ thể. Trong khi đó, mẹ bé bị bỏng nặng phần tay, chân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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