Vừa qua, vụ xô xát tại shop thời trang của Trang Nemo gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau vụ việc, dân tình đặc biệt quan tâm đến động thái của chị K. - người phụ nữ áo trắng đi cùng Trần My, cũng là người bị đánh tại cửa hàng.

Trước đó, trên trang cá nhân, chị K. đã có bài đăng chia sẻ về sự việc xảy ra, đồng thời cho biết về thương tích của mình sau vụ ẩu ra. Tuy nhiên, hôm qua (18/1), cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi bài đăng này bỗng "bay màu" dù nhận được lượng tương tác lớn. Đồng thời Facebook của 2 vợ chồng chị cũng bị report khiến người chồng phải tạo tài khoản cá nhân mới.