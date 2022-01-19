Bài đăng về thương tật của chị áo trắng bị đánh tại shop Trang Nemo bỗng 'bay màu', phải chăng Facebook đã bị đánh sập?

Xã hội 19/01/2022 10:46

Trên trang cá nhân, vợ chồng chị áo trắng đã có những cập nhật mới sau vụ ẩu đả chấn động tại shop Trang Nemo.

Vừa qua, vụ xô xát tại shop thời trang của Trang Nemo gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau vụ việc, dân tình đặc biệt quan tâm đến động thái của chị K. - người phụ nữ áo trắng đi cùng Trần My, cũng là người bị đánh tại cửa hàng. 

Trước đó, trên trang cá nhân, chị K. đã có bài đăng chia sẻ về sự việc xảy ra, đồng thời cho biết về thương tích của mình sau vụ ẩu ra. Tuy nhiên, hôm qua (18/1), cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi bài đăng này bỗng "bay màu" dù nhận được lượng tương tác lớn. Đồng thời Facebook của 2 vợ chồng chị cũng bị report khiến người chồng phải tạo tài khoản cá nhân mới.

Bài đăng về thương tật của chị áo trắng bị đánh tại shop Trang Nemo bỗng 'bay màu', phải chăng Facebook đã bị đánh sập? - Ảnh 1 
Bài đăng về thương tật của chị áo trắng bị đánh tại shop Trang Nemo bỗng 'bay màu', phải chăng Facebook đã bị đánh sập? - Ảnh 2
Bài đăng về thương tật của chị áo trắng bị đánh tại shop Trang Nemo bỗng 'bay màu', phải chăng Facebook đã bị đánh sập? - Ảnh 3
Bài đăng thương tật của chị áo trắng đã bay màu khỏi trang cá nhân dù nhận lượt tương tác lớn - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất, sáng sớm 19/1, phía chị K. đã tiếp tục có cập nhật mới về vụ việc, sau khi trang cá nhân bị report. Theo đó, người phụ nữ này đã up story đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trang Nemo giật khẩu trang của mình lần thứ 2 ở ngoài đường. Tuy nhiên, lần này chị chỉ reup chứ không chia sẻ thêm hay thông báo nào khác.

Bài đăng về thương tật của chị áo trắng bị đánh tại shop Trang Nemo bỗng 'bay màu', phải chăng Facebook đã bị đánh sập? - Ảnh 4
Động thái mới của chị áo trắng sau khi trang Facebook bị report - Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, L.T - chồng của chị K. cũng có đăng tải bài viết mới. Cụ thể, anh up clip của vợ và con trai đính kèm caption: "Mãi iu con trai". Trên kênh TikTok cá nhân, L.T còn thường xuyên trả lời comment và tương tác với dân mạng. Hiện tại, netizen vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao về vụ xô xát chấn động cõi mạng này.

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Nạn nhân tiết lộ cả người chị hiện vô cùng đau nhức, bầm tím nhưng không thể nhập viện vì vướng con chỉ gần 5 tháng tuổi. Đang chờ bệnh viện cho kết quả giám định thương tật.

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